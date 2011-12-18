خشم مقامات تل آویو از انفجار مکرر خط لوله گاز/ دردسر جدید کابینه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، خشم شدید مقامات رژیم صهیونیستی از تکرار انفجار خط لوله گاز مصر به مناطق اشغالی و تلاش تل آویو برای گشودن کانالهای ارتباطی با اسلام گرایان مصر از مهمترین محورهای خبری رسانه های این رژیم در روز یکشنبه است.



رادیو اسرائیل



این رسانه ز خشم و عصبانیت شدید مقامات رژیم صهیونیستی از تکرار عملیات انفجار خط لوله گاز مصر به فلسطین اشغالی خبر داد.



رادیو اسرائیل اعلام کرد حالتی از خشم و نارضایتی، محافل سیاسی و اقتصادی اسرائیل را به سبب تکرار انفجار خط لوله گاز مصر به اسرائیل(فلسطین اشغالی) فرا گرفته است.



این رسانه افزود این خط لوله گاز برای دهمین بار از سوی افراد ناشناس نقاب پوش در منطقه السبیل در غرب شهر العریش منفجر شد.



بر اساس این گزارش، انفجار خط لوله گاز تهدیدی برای اسرائیل به شمار می رود، زیرا اسرائیل حدود چهل درصد نیازهای برق خود رااز طریق گاز طبیعی دریافت شده از مصر تامین می کند.



روزنامه یدیعوت آحارونووت



این روزنامه نوشت اسرائیل امروز یکشنبه عملیات آزادی 550 اسیر فلسطینی در چارچوب قرارداد مبادله اسیران(با شالیت نظامی صهیونیستی که در مرحله نخست آزاد شد) را انجام می دهد.



این روزنامه نوشت انتظار می رود بیشتر اسیران آزاد شده به کرانه باختری بروند که از زندان عوفر آزاد می شوند، دو اسیر آزاد شده به قدس و حدود 40 اسیر هم از طریق زندان ایلون به نوار غزه خواهند رفت.



این روزنامه عبری به نقل از منابع صهیونیست تاکید کرد هیچ اسیری از جنبش حماس در چارچوب مرحله دوم قرارداد مبادله اسیران آزاد نخواهد شد.



روزنامه معاریو



این روزنامه از اعتراض اساتید صهیونیست به وضعیت معیشتی خود در مناطق اشغالی خبر داد و نوشت : 9300 استاد دانشگاههای اسرائیلی از ورود به دانشگاهها به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی خود خودداری می کنند.



به گزارش مهر، معاریو افزود : اساتید دانشگاههای اسرائیلی از تصمیم خود برای دست زدن به اعتصاب باز و همه جانبه در تمام دانشگاهها خبر دادند که از صبح روز دوشنبه آغاز می شود.



بر اساس این گزارش، اعتصاب اساتید اسرائیلی در اعتراض به وضعیت معیشتی و برای افزایش حقوق آنها آغاز می شود.



معاریو نوشت حدود 9 هزار و 300 استاد در تمام مراکز آموزشی دست به اعتصاب خواهند زد.



روزنامه هاآرتض



این روزنامه نوشت برای اولین بار، اسرائیل برای گشودن کانالهای ارتباطی با اسلام گرایان مصر تلاش می کند.



هاآرتض نوشت : یعقوب آمیتای سفیر جدید اسرائیل در قاهره تلاش خواهد کرد کانالهای ارتباطی را با مسئولان اسلامگرای مصر از جمله نمایندگانی از گروه اخوان المسلمین و حزب جنبش سلفی رادیکال(حزب النور) بگشاید.



این روزنامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک بلندپایه در وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نوشت سفیر جدید اسرائیل باید با تمام گروههای مرتبط در نهادهای قدرت در مصر تماس برقرار کند.



خاطر نشان می شود این خبر در حالی اعلام می شود که گروه اخوان المسلمین و حزب النور با اشاره به گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی درباره تلاش سفیر این رژیم در قاهره برای نزدیک شدن به اسلام گرایان بر مخالفت صریح خود با این موضوع تاکید کردند.