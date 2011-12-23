پردیس؛ عجیب ترین کوه ایران/ ریزش کاشی های مدرسه چهارباغ

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته گزارشی درباره عجایب کوه پردیس در استان بوشهر منتشر شد که یک باستان شناس ادعا کرده بود، طی 30 سال تحقیق روی کوه جم یا همان پردیس به اکتشافاتی عجیب دست پیدا کرده است.

بدیعه دشتی معتقد است که کشتی نوح و جام جهان نما در این مکان واقع شده و نخستین خانه دنیا نیز همین جاست! همچنین آریایی ها اولین بار از همین منطقه به شهرهای دیگر مهاجرت کرده اند.

به گفته دشتی؛ قله این کوه که رفته رفته از ارتفاع آن کاسته شده، نزدیک‌ ترین نقطه کره زمین به خورشید، ‌است، زیرا در نزدیکی خط استوا بلندترین ارتفاع، قله همین کوه‌ است.

مرمت بافت تاریخی "قهی" به قیمت نفوذ رطوبت در دیوارهای خشتی!

مدتی پیش اداره کل میراث‌فرهنگی اصفهان از مرمت بافت تاریخی روستای "قهی" خبرداده بود و این خبر را برای همه رسانه ها فرستاده درحالی که مالکان خانه های تاریخی در این بافت نسبت به این خبر واکنش نشان دادند و عنوان کردند بودجه زیادی صرف سنگ فرش شدن کوچه های روستا شد اما نتیجه آن نفوذ رطوبت به دیوارهای خشتی بود.

نگهداری از مدرسه چهارباغ به عهده میراث نیست!

این هفته تعدادی از کاشی‌های گنبد مدرسه چهارباغ عباسی اصفهان تبله کرد و فروریخت . این اتفاق درحالی رخ داد که پیش از این هم کاشی های گنبد مسجد امام ریخته بود اما این اتفاقات ناگوار که بر سر میراث فرهنگی آمد یک طرف، گفته های معاون میراث‌فرهنگی اصفهان هم طرف دیگر!

چرا که او بعد از اتفاق مدرسه چهارباغ گفته که مسئولیت نگهداری از مدرسه چهارباغ را بر عهده سازمان اوقاف است.

اطلاع‌رسانی رسانه‌ها خدشه‌ای به عملیات مرمت وارد نمی کند!

اظهار نظر جالب یکی دیگر از مدیران میراث فرهنگی درباره مرمت گرز بهرام بود. کمتر از ده روز پیش عده ای از افراد ناشناس که گویا خصومت شخصی با مدیران میراث فرهنگی داشتند، اقدام به تخریب بخشی از نفیس ترین نقش برجسته های موجود در مجموعه ساسانی تنگ چوگان با استفاده از پتک یا وسیله مشابه دیگری کردند.

اکنون سازمان میراث فرهنگی نیروهای مرمتگر خود را به این مکان فرستاده تا گرز شکسته بهرام را مرمت کنند. معاون میراث‌فرهنگی فارس بعد از اعلام این خبر ادامه داده که اطلاع رسانی رسانه‌ها درباره این موضوع را با اهداف ایجاد جریان خاص دانسته و گفته که این اخبار خدشه‌ای در اجرا و ادامه عملیات مرمت نخواهد داشت!

بانک خانه تاریخی مظفری را به مزایده می گذارد

این هفته اتفاقات عجیبی هم برای مالکان خانه های تاریخی افتاد. از حمله موریانه ها به خانه تاریخی مظفری گرفته تا به مزایده گذاشتن خانه آزادمنش.

مالک خانه مظفری حکمی از سوی بانک دریافت کرده‌ که در آن عنوان شده به دلیل نپرداختن وام این خانه ثبت شده در فهرست آثار ملی، به مزایده و فروش گذاشته می‌شود.

موریانه‌ها خانه تاریخی آزادمنش را خوردند!

غیر از اتفاقی که برای خانه مظفری افتاده است مالک خانه تاریخی آزادمنش از ناتمام ماندن عملیات مرمت و تخصیص ندادن اعتبار از سوی سازمان میراث فرهنگی برای حفظ و نگهداری از آن خبر داد و گفت که موریانه‌ها به در و پنجره های قدیمی این خانه حمله کردند.

مالک خانه شیخ بهایی خواستار پیگیری مراجع قضایی شد

مالک خانه تاریخی شیخ بهایی هم این هفته اعلام کرد که از وضعیتی که اداره آب و برق اصفهان برای خانه اش آورده به ستوه آمده چرا که اکنون رطوبت تمام خانه را فرا گرفته و امکان زندگی در آن وجود ندارد به همین دلیل به تهران آمده تا از طریق مراجع قضایی پیگیر تعیین تکلیف این خانه تاریخی شود.

سوهان قم در فهرست میراث ملی ثبت می شود

در میان همه آن اتفاقاتی که برای خانه های ثبت شده در فهرست آثار ملی افتاد، سازمان میراث فرهنگی، سوهان قم را که در فهرست آثار ملی کشور ثبت می کند.

اداره میراث‌فرهنگی استان قم درنظر دارد؛ فرآیند تولید "سوهان" را که از گذشته به عنوان مهمترین سوغات این شهر است را در فهرست میراث آثار ملی کشور اضافه کند.

ارائه تسهیلات ویژه برای سفر بازنشستگان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی

در میان همه خبرهای ناخوشایندی که در حوزه تخریب میراث فرهنگی منتشر شد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی از ارائه تسهیلات و تخفیف‌ سفر برای بازنشستگان‌ و ‌مستمری‌بگیران خبر داد و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی، از کار افتادگان و کارکنان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور به محض ورود به یکی از 66 مرکز اقامتی جهانگردی و ایرانگردی و ارائه کارت بازنشستگی، کارت منزلت، سفر کارت و فیش حقوقی یا مدرکی که نشان دهنده فعالیت آنها در این سازمانها بوده است، می توانند از این تخفیفات استفاده کنند.