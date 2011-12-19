بخش موسیقی کودک جشنواره فجر کمرنگ است

سودابه سالم،سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" با بیان این مطلب در خصوص حذف و کمرنگ شدن بخش کودکان در جشنواره امسال به خبرنگار مهر، گفت : برنامه جشنواره موسیقی فجر در واقع یک جشن ویک رخداد ملی است که هرساله در سالگرد پیروزی انقلاب برگزار می شود و چه شایسته است که در این رخداد ملی همه اقشار جامعه از زن و مرد و کودک مشارکت داشته باشند اما متاسفانه در این دوره گروه های موسیقی کودک و همچنین بانوان از جایگاه شایسته ای در جشنواره برخوردار نیستند.

سالم همچنین با اشاره به جشنواره های گذشته و دعوت از برخی نوازندگان دست چندم از کشورهای مختلف افزود: هروقت ما پیشنهاد دعوت از یک گروه کودک از موسیقی های محلی و مقامی ایرانی را دادیم گفتند به علت هزینه های بالا نمی توانیم از نقاط دورافتاده نوازنده ای داشته باشیم در حالی که با کمی صرفه جویی و مدیریت در هزینه های جشنواره ما می توانیم از ظرفیت های موجود در کشور خودمان بهترین بهره برداری ها را داشته باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که نباید بخش کودکان منحصر به شهر تهران باشد گفت : خوشبختانه درچند دوره اخیر اختصاص بخشی از جشنواره به موسیقی کودک و نوجوان تاثیرات بسیار مثبتی در این حوزه برجای گذاشته بود چرا که خاطره شرکت در این رخداد ملی برای همیشه در اذهان کودکان این سرزمین نقش می بست اما متاسفانه بعد از چند دوره که این بخش به یک قوام وتکاملی رسیده بود استمرار مناسب نیافت.

سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" در پایان گفت: مسئولان جشنواره موسیقی فجر اعلام کردند که به علت مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه بخش کودکان از جشنواره حذف شده است اما خوشبختانه این قول را هم دادند که در آینده جشنواره ای ویژه موسیقی کودک برگزار می کنند که امیدواریم این وعده محقق شود.

گروه موسیقی کودکان ایران زمین سال گذشته در بخش جنبی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در تاریخ 5 و 6 اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری به اجرای برنامه پرداختند که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.