بازداشت چهار جوان معترض/تلاش آل سعود برای تخریب وجهه انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، عوامل رژیم آل سعود با شکستن چراغهای راهنمای خیابان "الثوره" در شهر "القطیف" تلاش کردند آن را به تظاهرات کنندگان نسبت دهند.

به گفته منابع محلی در قطیف، عوامل آل سعود چراغ راهنمای تقاطع "السفینه" در خیابان الثوره را شکسته اند تا این گونه وانمود کنند که تظاهرات کنندگانی که در راهپیمایی وفاداری به شهدا شرکت کرده اند اماکن عمومی را تخریب می کنند.

تظاهرات کنندگان ضمن محکوم کردن این اقدامات خرابکارانه اعلام کردند: این اقدام تلاشی برنامه ریزی شده است زیرا تظاهرات مردمی هرگز به مکان چراغهایی که شکسته شده اند، نرسیده است.

این در حالی است که برخی منابع وابسته به مخالفان بیان کردند: نیروهای امنیتی سعی دارند منطقه را نا امن کنند از این رو سرقت از اماکن تجاری در روز روشن انجام می شود و نیروهای امنیتی واکنشی نشان نمی دهند.

به گفته منابع مذکور، این اقدامات با هدف تخریب وجهه حرکتهای مردمی و بی توجهی به وضع عمومی در مناطق شرقی عربستان انجام می شود.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی رژیم آل سعود چهار نفر از ساکنان منطقه "القدیح" را به اتهام مشارکت در تظاهرات وفاداری به شهدا دستگیر کردند.

به گفته منابع محلی، نیروهای امنیتی آل سعود "احمد عبدالکریم البشراوی"، "حسن محمد البشراوی" و دو نفر دیگر از خانواده های الجراش و الصبیخی را بازداشت کردند.

شایان ذکر است که مردم شرق عربستان در تظاهرات موسوم به وفاداری به شهدای اخیر این منطقه برگزار کرده بودند که خواسته های خود را مورد تاکید قرار داده بودند.