"کریپکی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سول کریپکی از معروفترین فیلسوفان و منطق دانان معاصر است که تأثیر زیادی بر منطق و فلسفه زبان معاصر داشته است.
در این اثر جمعی از متخصصان اندیشه کریپکی به بررسی آرای این اندیشمند معاصر پرداخته اند. زندگی و اندیشه این فیلسوف برجسته معاصر در این مقالات مورد بررسی و توجه قرار گرفتهاند.
مباحث اصلی در فلسفه و منطق کریپکی در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.
کریپکی بیشتر برای چند اثر خود در جهان فلسفه و منطق مشهور است: معنا شناسی برای منطقهای وجهی که مجموعهای از مقالههای اوان زندگی فکری – فلسفی وی را در بر میگیرد.
درسگفتارهای دانشگاه پرینستون با عنوان " نامگذاری و ضرورت" که به جد فلسفه زبان را دچار تحول کرده است و پارهای افراد گفتهاند این اثر دوباره مابعدالطبیعه را قابل تأمل کرده است. همچنین کتاب دیگر وی تفسیری است از فلسفه ویتگنشتاین با عنوان "ویتگنشتاین و نظریه وی در باب صدق".
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