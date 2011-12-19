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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

"کریپکی" منتشر شد

"کریپکی" منتشر شد

کتاب "سول کریپکی" اثر آلن برگر از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر و در آن آرای این منطق دان و فیلسوف مطرح معاصر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سول کریپکی از معروفترین فیلسوفان و منطق دانان معاصر است که تأثیر زیادی بر منطق و فلسفه زبان معاصر داشته است.

در این اثر جمعی از متخصصان اندیشه کریپکی به بررسی آرای این اندیشمند معاصر پرداخته اند. زندگی و اندیشه این فیلسوف برجسته معاصر در این مقالات مورد بررسی و توجه قرار گرفته‌اند.
 
مباحث اصلی در فلسفه و منطق کریپکی در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
کریپکی بیشتر برای چند اثر خود در جهان فلسفه و منطق مشهور است: معنا شناسی برای منطقهای وجهی که مجموعه‌ای از مقاله‌های اوان زندگی فکری – فلسفی وی را در بر می‌گیرد.
 
درسگفتارهای دانشگاه پرینستون با عنوان " نامگذاری و ضرورت" که به جد فلسفه زبان را دچار تحول کرده است و پاره‌ای افراد گفته‌اند این اثر دوباره مابعدالطبیعه را قابل تأمل کرده است. همچنین کتاب دیگر وی تفسیری است از فلسفه ویتگنشتاین با عنوان "ویتگنشتاین و نظریه وی در باب صدق".
کد مطلب 1487246

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