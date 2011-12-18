پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان ضمن تبیین اهمیت پژوهش، ارتباط این حوزه را با مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یادآور شد و اظهار داشت: شکل عملکرد پژوهشگر به پژوهش معنا می بخشد.

سید حسن صابری افزود: در این راستا باید نتایج تحقیق با هزینه کمتر، کیفیت بالا، کاربردی و در سطوح مختلف راهگشای نیازهای استان و کشور باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت فرهیختگان و نخبگان جامعه در شرایط کنونی سنگین تر از افراد عادی است، اضافه کرد: انتظار می رود دانشجویان با تحقیق و بصیرت، تهدیدات دشمنان و استکبار را به فرصت تبدیل کنند و همانطور که انقلاب اسلامی ایران، امروز، الگوی انقلابهای منطقه و جهان شده سرمشقی برای جوانان دنیا باشند.

استاندار اردبیل با اشاره به هدف نهایی مبنی بر تحویل جامعه به صاحب اصلی خود امام زمان(عج) عنوان کرد: ما هرچه داریم از اسلام و امام و شهدا داریم و امیدوارم در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، قدر مکتب، وحدت و تلاشها را بدانیم.

وی با اشاره به توجه دین اسلام به نیازهای روحی و جسمی انسان یادآور شد: الگوی پیشرفت از دیدگاه اسلام، متفاوت با الگوی پیشرفت و توسعه در سایر جوامع بوده و باید مدل توسعه در کشور به الگوی دنیا تبدیل شود.

رشد 30 درصدی چاپ مقالات اساتید اردبیل در مجلات ISI

رییس دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این مراسم با اشاره به رشد 30 درصدی چاپ مقالات علمی استادان در مجلات معتبر بین المللی ISI و علمی و پژوهشی، شرکت گسترده اعضا هیئت علمی در مجامع علمی بین المللی و داخلی و تجهیز گسترده مراکز رایانه دانشکده ها و خوابگاه‌های دانشجویی را در حوزه پژوهشی و فناوری دو سال اخیر چشمگیر خواند.

مسعود گنجی با اشاره به رشد این دانشگاه در زمینه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ابراز داشت: در طول 18 ماه گذشته تعداد قابل توجهی از استادان با تلاشهای قابل توجه به مراتب علمی ارتقا یافته اند.

وی همچنین از ارتقاء دفتر استعداد درخشان به گروه استعداد درخشان خبر داد و متذکر شد: اخیرا دانشجویان کارشناسی ارشد نیز به این گروه اضافه شده و در نظر داریم در آینده نزدیک دانشجویان دکتری را نیز به این گروه اضافه کنیم.

در پایان این مراسم حسین شایقی، محمد نریمانی، رئوف سید شریفی، مرتضی پیری، فرهاد پورفرضی و عباس نجاتی به ترتیب در گروهای فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی، علوم پزشکی، علوم پزشکی بالینی و علوم پایه به عنوان پژوهشگران و فناوران برتر استان معرفی شدند.

همچنین یوسف عباس پور به عنوان مدیر پژوهشی برتر دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، داود حسن پناه پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی، مهدی سلیمی در طرح فناور برتر، مسعود بخشی فناور برتر و صادق حضرتی به عنوان پراستنادترین نویسنده استان معرفی و تجلیل شدند.

