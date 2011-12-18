زرداری امشب به پاکستان باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه پاکستانی به روزنامه داون این کشور گفت انتظار می رود "آصف علی زرداری" رئیس جمهور امشب به کراچی بازگردد.

بر اساس این گزارش، خبر مذکور همچنین مورد تایید "فرحت الله بابر" سخنگوی زرداری قرار گرفته است. به گفته این منبع آگاه، برنامه استقبال از رئیس جمهور در مراحل نهایی است. قرار است زرداری پس از بازگشت به کشور به اقامتگاه خود در کراچی برود.

این در حالی است که تدابیر امنیتی ویژه برای محافظت از زرداری در منطقه محل سکونت وی اندیشیده شده است. به گفته پزشکان معالج این مقام پاکستانی، حال عمومی وی خوب است. در همین حال "بیلاوال بوتو زرداری" فرزند وی و رئیس کنونی حزب مردم پاکستان پیش از ورود پدر، به محل اقامت خانوادگی عزیمت کرده است.

اخیرا "منصور اعجاز" یک تاجر آمریکایی پاکستانی الاصل "حسین حقانی" سفیر پاکستان در آمریکا را به تحویل نامه مخفی به "مایک مولن" فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به سفارش زرداری متهم کرد و همین موضوع به عنوان دردسر جدید برای رئیس جمهوری پاکستان تلقی می شود.



خاطر نشان می شود گفته می شود رئیس جمهوری پاکستان در پی سکته قلبی برای درمان به دبی رفته بود.