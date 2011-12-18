شورای شهر ساری وارد حواشی سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری اظهار داشت: در طول دوره فعالیت خود در شورای شهر، کارنامه قابل دفاعی به لحاظ افزایش اعتبارات شهر و از جهت افزایش کمی و کیفی پروژه ها داریم و افکار عمومی با ما همراه بوده اما آنچه اخیرا موجب نگرانی شده این است که برخی موارد صبغه سیاسی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه ورود به مسائل و حواشی سیاسی، شورا را ازاهداف اصلی خود که رسیدگی به مشکلات و مطالبات شهروندان است، دور می کند اضافه کرد: شورا دارای وظایف شخصی بوده که شامل تصویب طرح های موردنیاز شهر و نظارت بر روند امور می شود و نظارت برکار شهردار منتخب، وظیفه اصلی و ذاتی شورا بوده است.

باقری گفت: اگر یک عضو شورا از شهردار سئوالی پرسید و این مهم رسانه ای شد نباید از آن برداشت های سیاسی شود.

باقری تاکید کرد: اعضای شورای شهر ساری بیش از آنکه دنبال اهداف خاص باشند، باید به فکر شهر و شهروندان باشند و کارها نباید رنگ و بوی سیاسی پیدا کند، متاسفانه مسائل و اتفاقاتی روی می دهد که بنده به عنوان عضو شورا از آن خبر ندارم.

وی از رئیس و نایب رئیس شورای شهر خواست تا فضای شورا را به گونه ای مدبرانه اداره کنند که مانند همیشه با اتفاق و همدلی به مسائل شهر بپردازیم.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.