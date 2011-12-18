باشگاه فولاد ماهان به نحوه برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتسال اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فولاد ماهان در بیانیه خود آورده است: " در زمان برگزاری دیدار تیم های فولاد ماهان سپاهان و فرش آرای مشهد به دلیل ازدحام بیش از حد تماشاگران ، این بازی برای 50 دقیقه متوقف شد.

در شرایطی که سالن تازه تاسیس مخابرات مشهد امکانات کامل از جمله اسکوربرد،ساعت و سیستم صوتی لازم را برای برگزاری این مسابقه در اختیار نداشت، نزدیک به سه هزار هوادار تیم فرش آرا اجازه ورد به سالنی را پیدا کردند که به زحمت گنجایش هزارنفررا داشت تا اینگونه تماشاگران مشهدی مجبور شوند برای تماشای بازی تیم شهرشان از درو دیوار بالا رفته و اطراف زمین مسابقه خیمه بزنند!

همچنین به دلیل عدم هماهنگی مسئولین برگزاری مسابقه با نیروی انتظامی که همواره حافظ نظم و انضباط در مکان های ورزشی محسوب می شود، این بازی با 15 دقیقه تاخیر آغاز گردید. البته مشخص نبود چنانچه اتفاقی در زمان برگزاری مسابقه به جز ازدحام تماشاگران تیم فرش آرا رخ می داد چه کسی درمقام پاسخ گویی برمی آمد.

به راستی که مقامات برگزار کننده این مسابقه با انجام این بازی در سالنی با امکانات و ظرفیت مورد نیاز،ضمن احترام به هواداران محترم مشهدی مانع از ایجاد مشکلاتی می شدند که سدی بزرگ در راه حرفه ای شدن فوتسال ایران محسوب می شود.

اتفاقات و بی برنامگی در برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتسال به همین جا ختم نمی شود به نحوی که بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فیروز صفه سپاهان باید از اینکه سالن شهید حیدریان قم را با سلامت ترک کردند شکر گذار باشند، کما اینکه مسئول تدارکات این تیم با مشت نیمکت نشینان تیم صبا از ناحیه چشم آسیب دید.

تیم صبای قم در روز جمعه در شرایطی که با فحاشی هوادارانش و همچنین پرتاب سنگ و بطری و در یک فضای کاملا متشنج در برابر فیروز صفه به میدان رفت، در پایان مسابقه و پس از رقم خوردن نتیجه سه بریک با ورود غیر قانونی هوادارانش به زمین جوی نا امن را برای تیم میهمان یعنی فیروز صفه ایجاد کرد.

بدون شک محمود خوراکچی سرمربی فیروز صفه نیز مشت دریافتی از بازیکن شماره یازده صبا را هیچ گاه از یاد نخواهد برد.

با طرح یک سوال مطلب را به امید جلوگیری از ایجاد چنین اتفاقاتی که در فوتبال و فوتسال محلات هم رخ نمی دهد به پایان می بریم:آیا نحوه میزبانی فیروز صفه از صبای قم نیز به همین شکل بود؟"