ادامه اعتراضات در مسکو و سن پترزبورگ/ معترضان علیه پوتین شعار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شهرهای مسکو و سن پترزبورگ روسیه امروز یکشنبه نیز شاهد تظاهرات مخالفان حزب حاکم این کشور بودند.

بر این اساس، در دومین آخر هفته پس از انتخابات سیزدهم آذر امروز حدود چهار هزار حامی حزب کمونیست با تجمع در مقابل کاخ کرملین در مسکو خواستار برگزاری مجدد این انتخابات شدند.

همچنین در شهر پترزبورگ حدود سه هزار نفر از معترضان از قشرهای مختلف با تجمع در میدان اصلی این شهر، شعارهایی را علیه "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه سر دادند.

این اعتراضات در پی اعلام پیروزی حزب حاکم "روسیه واحد" در انتخابات مجلس دوما آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی برگزار کنندگان انتخابات، حزب مذکور به رهبری پوتین پیروز اصلی این انتخابات است.

گفتنی است گزارشها از برگزاری راهپیمایی های اعتراضی در دست کم 60 شهر روسیه طی دو هفته گذشته حکایت دارد، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که به نظر می رسد در انتخابات ریاست جمهوری آتی بار دیگر به کرملین راه یابد، گفته بود اعتراضات تنها در صورتی که در چارچوب قانون باشد، پذیرفتنی است.