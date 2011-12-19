1200 نفر در گیلان همیار طبیعت شدند

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای حفظ، حراست و جلوگیری از تخریب و تصرف جنگل ها و مراتع استان به عنوان سرمایه ملی، یگان حفاظت منابع طبیعی آمادگی دارد تا با مشارکت همیاران، طبیعت زیبای استان را از گزند سوء استفاده کنندگان مصون و محفوظ نگه دارد.

وی اظهارداشت: همیار طبیعت به افردی اطلاق می شود که بصورت انفرادی و با انگیزه های غیر انتفاعی و معنوی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری را در پیشبرد اهداف "حفظ و ترویج فرهنگ منابع طبیعی و جلب مشارکت مردم در امور حفاظت، احیا و توسعه و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی" یاری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان همچنین با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی نیازمند عزم ملی است، اظهارداشت: این منابع خدادادی باید حفظ شود تا آیندگان ما را مورد سرزنش قرار ندهند.

وی با تاکید بر ترویج آموزش حفاظت از منابع طبیعی در مدارس گفت: اطلاعات در رابطه با جنگل و درختان و فوائد آنها باید در کتاب درسی دانش ‌آموزان گنجانده و این آموزش‌ ها فراگیر شود.

رحمانی با بیان اینکه منابع طبیعی انفال و ثروت عمومی است به ترویج فرهنگ حفاظت و آموزش های لازم در صیانت از این ثروت ملی و استفاده صحیح از آن تاکید کرد.

وی اظهار داشت: گیلان با داشتن توانمندی ها مختلف طبیعی در صنعت اکوتوریسم و گردشگری شاخص است و می تواند در این رابطه متکی به درآمد خود باشد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان ادامه داد: برای حفاظت از مراتع و جنگل ها، باید جلوی تجاوز به حریم ها، تخریب رودخانه ها، تبدیل جنگل به اراضی، چرای بی رویه دام، استفاده نادرست از گیاهان صنعتی و دارویی، کوچ نابهنگام و قطع درختان برای سوخت گرفته شود.