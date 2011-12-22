350 میلیارد تومان برای راه آهن گیلان هزینه شد

محمد اکبرزاده در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: راه آهن قزوین - رشت تا اسفند ماه سال 91 و رشت به بندرانزلی نیز تا هفته دولت سال 92 به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: برای تکمیل راه آهن قزوین، رشت و بندرانزلی هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار نیازاست که با دستور رئیس جمهور 500 میلیارد تومان آن از طریق اوراق مشارکت با سود 17 درصد و بقیه نیز از طریق فروش اموال وزارت راه و شهرسازی و اعتبارات مصوب تأمین می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به دستاوردهای سفر استاندار گیلان به مسکو برای ساخت راه آهن رشت - آستارا نیز خبرداد و گفت: راه آهن رشت - آستارا از طریق فاینانس ساخته خواهد شد.

راه آهن رشت - آستارا از طریق فاینانس ساخته خواهد شد

وی با بیان اینکه پروژه ساخت راه آهن گیلان از نظر رئیس جمهور مهمترین پروژه راه آهن کشور است، گفت: این راه آهن کریدور شمال - جنوب را تکمیل می کند.

اکبرزاده در زمینه طرح های سفر نخست رئیس جمهور به گیلان نیز افزود: از 222 مصوبه، 19 توافق نامه در قالب هزار 630 پروژه و دو هزار و 570 میلیارد ریال اعتبار، 221 مصوبه معادل 99 و نیم درصد طرح ها اجرایی شده است.

وی اظهارداشت: اجرای این طرح ها نیز به طور میانگین 87 درصد پیشرفت کار دارد و 154 مصوبه نیز صد در صد محقق شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان در زمینه طرح های دور دوم سفر نیز گفت: از 218 مصوبه دور دوم سفر که در آبان ماه سال 87 انجام شد، 203 مصوبه معادل 94 درصد اجرایی شده است.

وی همچنین با بیان 104 مصوبه نیز 100 درصد محقق شده است، ادامه داد: اجرای مصوبات دور دوم سفر با هزار و 230 پروژه و دو هزار و 67 میلیارد ریال اعتبار 70 درصد پیشرفت کار دارد.

اکبرزاده ادامه داد: اجرای 355 مصوبه دور سوم سفر رئیس جمهور با هزار و 455 پروژه و پنج هزار و 716 میلیارد ریال اعتبار در مدت 10 روز آینده مشخص می شود.

وی عنوان کرد: در دور چهارم سفر نیز میزان اجرا و پیشرفت طرح های سه دوره گذشته بررسی و هیچ طرح جدید افزوده نخواهد شد.

گیلان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با تأکید بر اینکه امسال به عنوان سال نخست اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه سال مهم و راهبردی است، گفت: به این دلیل استاندار، نماینده ولی فقیه در گیلان و نمایندگان استان در کنار یکدیگر به دنبال پیشرفت و تعالی گیلان هستند.

وی در زمینه محیط زیست استان نیز گفت: در مصوبات دور سوم سفر 50 میلیارد تومان اعتبار ریالی و 50 میلیون یورو اعتبار ارزی برای ساخت نیروگاه های زباله سوز به گیلان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: با استفاده از این اعتبار در هشت نقطه استان نیروگاه های زباله سوزی و فقط در رشت با ظرفیت تبدیل 500 تن زباله به پنج مگاوات برق احداث خواهد شد.