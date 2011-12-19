کارشناسی ارشد "علمی - کاربردی" در دانشگاه ماشین سازی تبریز کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی فیروزی اظهار داشت: امسال با همت و تلاش مسئولان دانشگاه، امکان جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با ماهیت "پروژه محور" عملیاتی شده است که این امر برای اولین بار در تبریز در مرکز آموزشی علمی کاربردی ماشین سازی در رشته "بهینه سازی تولید ماشین افزار" موفق به اخذ مجوز شده است.



وی با بیان اینکه علاوه بر این رشته، مجموعاً 16 رشته دیگر در مقطع مهندسی فناوری ارشد از طریق دانشگاه علمی – کاربردی کشور از شورای گسترش و آموزش عالی اخذ مجوز کرده است، گفت: طبق اعلام معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور، جذب دانشجو در این رشته ها با اعلام آگهی عمومی از طریق سازمان سنجش و آزمون عمومی کتبی به صورت نیمه متمرکز پذیرش خواهند شد.



عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزشی های علمی – کاربردی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ماموریت بازنگری دوره های کاردانی و کارشناسی ماشین افزار نیز در کل کشور به مرکز آموزش جامع علمی – کاربردی ماشین سازی تبریز محول شده است، افزود: دوره های کاردانی و کارشناسی این رشته از طریق تیم کارشناسی علمی در حال بازنگری است که بعد از تایید نهایی در کل کشور عملیاتی می شود.



فیروزی همچنین از تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در این مرکز خبر داده و گفت: در این راستا مذاکراتی با دانشگاه تبریز و بخش های صنعتی انجام شده است که در قالب انعقاد تفاهم نامه نسبت به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان تکمیل کننده زنجیره علم و صنعت تلاش خواهد شد.



رئیس دانشگاه علمی – کاربردی ماشین سازی تبریز همچنین با بیان اینکه هم اکنون حدود هزار و 400 دانشجو در سه مقطع کارشناسی و هشت مقطع کاردانی در این مرکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند افزود: علاوه بر مقطع کارشناسی ارشد برای سایر مقاطع نیز رشته های خوب و کاربردی تری جهت اخذ مجوز پیشنهاد شده است که مراحل اداری خود را طی می کند.



وی رشته ماشین افزار را برای رشد صنعتی دنیا بسیار موثر دانست و ابراز امیدواری کرد که با ایجاد مقاطع عالی این رشته مرکز آموزشی علمی – کاربردی ماشین سازی تبریز، فارغ التحصیلان نخبه ای به جامعه علم و صنعت تحویل دهد.