  1. استانها
  2. البرز
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

با مهر مطرح شد؛

ثبت بیش از 200 پیوند زناشوئی در اتاق عقد امامزاده حسن کرج

ثبت بیش از 200 پیوند زناشوئی در اتاق عقد امامزاده حسن کرج

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه گفت: تا کنون بیش از 200 زوج در اتاق عقد امامزاده حسن کرج، پیمان زناشوئی خود را به ثبت رساندند.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری بیش از 200 مراسم عقد، در اتاق عقد امامزاده حسن کرج خبر داد و تصریح کرد: آغاز زندگی زناشوئی و مشترک در اماکن متبرکه بی شک برکت و جاودانگی معنوی زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: عقد پیمان مبارک زناشوئی در اماکن متبرکه توجه زوجین به معنویات و تاثیرات ارزشهای دینی بر پایه های زندگی مشترک و استواری آن  را زیاد کرده و سبب خواهد شد زوجین، با تکیه بر باورهای دینی، توکل به خدا و مدد گرفتن از امامزاده ها و ائمه معصومین، مشکلات زندگی را مدبرانه و در کنار یکدیگر حل کنند.

وی گفت: اتاق عقد امامزاده ها با هدف کاهش مخارج سنگین ازدواج و برگزاری مراسم ساده و به دور از تجملات راه اندازی و شروع زندگی در کنار یک بقعه متبرکه، راه اندازی شد و به زوجین در این مراسم، هدیه ای از طرف اداره اوقاف اهداء خواهد شد.

بنی احمدی تصریح کرد: به منظور ترویج فرهنگ ازدواج با تعیین مهریه کم و عدم شرایط گذاری سخت برای زوجین، اداره اوقاف و امور خیریه به زوجینی که مهریه آنها کمتر از 14 سکه بهار آزادی باشد، سفر رایگان مشهد مقدس را اهداء خواهد کرد.

وی افزود: در اول ماه ربیع از کلیه زوجینی که مراسم عقد خود را در اتاق عقد امامزاده برگزار کرده اند دعوت خواهیم کرد تا طی همایشی گرد هم آمده و از این طریق از نحوه زندگی آنها و میزان تاثیر گذاری پیمان بستن  و شروع  زندگی در یک مکان مقدس بر روابط آنها مطلع شده و این امر را آسیب شناسی خواهیم کرد.

کد خبر 1487306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها