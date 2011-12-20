ثبت بیش از 200 پیوند زناشوئی در اتاق عقد امامزاده حسن کرج

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری بیش از 200 مراسم عقد، در اتاق عقد امامزاده حسن کرج خبر داد و تصریح کرد: آغاز زندگی زناشوئی و مشترک در اماکن متبرکه بی شک برکت و جاودانگی معنوی زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: عقد پیمان مبارک زناشوئی در اماکن متبرکه توجه زوجین به معنویات و تاثیرات ارزشهای دینی بر پایه های زندگی مشترک و استواری آن را زیاد کرده و سبب خواهد شد زوجین، با تکیه بر باورهای دینی، توکل به خدا و مدد گرفتن از امامزاده ها و ائمه معصومین، مشکلات زندگی را مدبرانه و در کنار یکدیگر حل کنند.

وی گفت: اتاق عقد امامزاده ها با هدف کاهش مخارج سنگین ازدواج و برگزاری مراسم ساده و به دور از تجملات راه اندازی و شروع زندگی در کنار یک بقعه متبرکه، راه اندازی شد و به زوجین در این مراسم، هدیه ای از طرف اداره اوقاف اهداء خواهد شد.

بنی احمدی تصریح کرد: به منظور ترویج فرهنگ ازدواج با تعیین مهریه کم و عدم شرایط گذاری سخت برای زوجین، اداره اوقاف و امور خیریه به زوجینی که مهریه آنها کمتر از 14 سکه بهار آزادی باشد، سفر رایگان مشهد مقدس را اهداء خواهد کرد.

وی افزود: در اول ماه ربیع از کلیه زوجینی که مراسم عقد خود را در اتاق عقد امامزاده برگزار کرده اند دعوت خواهیم کرد تا طی همایشی گرد هم آمده و از این طریق از نحوه زندگی آنها و میزان تاثیر گذاری پیمان بستن و شروع زندگی در یک مکان مقدس بر روابط آنها مطلع شده و این امر را آسیب شناسی خواهیم کرد.