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۲۶ دی ۱۳۸۳، ۱۸:۳۵

در پيامي به همايش بزرگ بانوان در كرمان ؛

دبيركل حزب موتلفه بر خودداري از تخريب و بدگويي عليه نامزدهاي رياست جمهوري تاكيد كرد

دبيركل حزب موتلفه اسلامي در پيامي به همايش بزرگ بانوان در كرمان آورده است كه حضور مسئولانه و متعهدانه بانوان در صحنه ها و ميادين دفاع از اسلام، نظام، امام(ره) و ولايت فقيه ضامن بقاي انقلاب اسلامي و پويايي و بالندگي آن در منظر جهانيان است.

به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشي  از اين پيام آمده است كه زن مسلمان ايراني پس از انقلاب توانست تصويري نوراني از جايگاه زنان در جامعه اسلامي ارايه دهد كه بدون شك الگوي زنان در جهان اسلام و جامعه بشري است. الگوي زناني كه به آزادي و رهايي انسان از قيد و بند ستمگران و ظالمان و مستكبران مي‌ ‏انديشند، زنان ايراني با تأسي به فاطمه زهرا(س) نيرومندترين جريان براي صيانت از نظام نبوي و علوي جمهوري اسلامي را تشكيل مي‌‏دهند.

اين پيام مي‌‏افزايد: يكي از رموز تعيين كننده بقاي انقلاب را مي‌‏توان در حضور مستمر زنان در صحنه‌‏هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي دانست. همايش عظيم شما در كرمان فرصتي است تا با مرور بر رويدادها و مسايل امروز انقلاب براي گام نهادن به جلو و دستيابي به آرمان‌‏ها و اهداف مقدس انقلاب تمهيداتي فراهم شود.


در اين پيام ضمن اشاره به جايگاه زنان در روند برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري، آمده است كه براي نخستين بار در انتخابات رياست جمهوري فضايي پديد آمده است كه در اين فضا مي‌‏ توان الگويي از يك رقابت اخلاقي و خداپسندانه را طراحي و عملياتي كرد، لذا از تخريب و بدگويي نسبت به نامزدها پرهيز كنيد و تنها به معرفي وجوه مثبت جريان خودي و امتيازاتي كه ناظر به راهگشايي براي حل مشكلات مردم است، بپردازيد.

در پايان اين بيانيه تصريح شده است كه حزب موتلفه اسلامي از تك‌‏تك خواهران حاضر در اين نشست نوراني مي‌‏خواهد، مركزيت تشكيلات را، در توليد انديشه ناب اسلامي مدد رسانند، اين انديشه براساس وصيت شهيد آيت الله دكتر بهشتي بايد به درد مردم بخورد و آسان كننده حركت ما در مسير الهي باشد.

کد مطلب 148731

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