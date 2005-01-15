دبيركل حزب موتلفه بر خودداري از تخريب و بدگويي عليه نامزدهاي رياست جمهوري تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشي از اين پيام آمده است كه زن مسلمان ايراني پس از انقلاب توانست تصويري نوراني از جايگاه زنان در جامعه اسلامي ارايه دهد كه بدون شك الگوي زنان در جهان اسلام و جامعه بشري است. الگوي زناني كه به آزادي و رهايي انسان از قيد و بند ستمگران و ظالمان و مستكبران مي‌ ‏انديشند، زنان ايراني با تأسي به فاطمه زهرا(س) نيرومندترين جريان براي صيانت از نظام نبوي و علوي جمهوري اسلامي را تشكيل مي‌‏دهند.

اين پيام مي‌‏افزايد: يكي از رموز تعيين كننده بقاي انقلاب را مي‌‏توان در حضور مستمر زنان در صحنه‌‏هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي دانست. همايش عظيم شما در كرمان فرصتي است تا با مرور بر رويدادها و مسايل امروز انقلاب براي گام نهادن به جلو و دستيابي به آرمان‌‏ها و اهداف مقدس انقلاب تمهيداتي فراهم شود.