دبيركل حزب موتلفه بر خودداري از تخريب و بدگويي عليه نامزدهاي رياست جمهوري تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، در بخشي از اين پيام آمده است كه زن مسلمان ايراني پس از انقلاب توانست تصويري نوراني از جايگاه زنان در جامعه اسلامي ارايه دهد كه بدون شك الگوي زنان در جهان اسلام و جامعه بشري است. الگوي زناني كه به آزادي و رهايي انسان از قيد و بند ستمگران و ظالمان و مستكبران مي انديشند، زنان ايراني با تأسي به فاطمه زهرا(س) نيرومندترين جريان براي صيانت از نظام نبوي و علوي جمهوري اسلامي را تشكيل ميدهند.
اين پيام ميافزايد: يكي از رموز تعيين كننده بقاي انقلاب را ميتوان در حضور مستمر زنان در صحنههاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي دانست. همايش عظيم شما در كرمان فرصتي است تا با مرور بر رويدادها و مسايل امروز انقلاب براي گام نهادن به جلو و دستيابي به آرمانها و اهداف مقدس انقلاب تمهيداتي فراهم شود.
در اين پيام ضمن اشاره به جايگاه زنان در روند برگزاري نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، آمده است كه براي نخستين بار در انتخابات رياست جمهوري فضايي پديد آمده است كه در اين فضا مي توان الگويي از يك رقابت اخلاقي و خداپسندانه را طراحي و عملياتي كرد، لذا از تخريب و بدگويي نسبت به نامزدها پرهيز كنيد و تنها به معرفي وجوه مثبت جريان خودي و امتيازاتي كه ناظر به راهگشايي براي حل مشكلات مردم است، بپردازيد.
در پايان اين بيانيه تصريح شده است كه حزب موتلفه اسلامي از تكتك خواهران حاضر در اين نشست نوراني ميخواهد، مركزيت تشكيلات را، در توليد انديشه ناب اسلامي مدد رسانند، اين انديشه براساس وصيت شهيد آيت الله دكتر بهشتي بايد به درد مردم بخورد و آسان كننده حركت ما در مسير الهي باشد.
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