رفع مشکلات شهرک پیامبر اعظم بندرعباس نیاز به راهکارهای عملیاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی یکشنبه شب در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان، بیان داشت: طرح مسکن مهر یکی از طرحهای زیربنایی است که می تواند بنای بسیار خوبی را در بخش مسکن کشور پایه گذاری کند.

وی ادامه داد: وزارت نیرو مسئولیت تامین آب، برق و فاضلاب تمامی واحدهای مسکونی کشور را بر عهده دارد و بر همین اساس مکلف است آب، برق و فاضلاب مسکن مهر را همزمان با احداث واحدهای مسکونی تامین کند.

نماینده تام الاختیار وزارت نیرو در طرح مسکن مهر با اشاره به هزینه های فراوان ایجاد شبکه آب و برق برای واحدهای مسکن مهر، عنوان کرد: باید برای رفع مشکلات موجود در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس راهکارهای عملیاتی ارائه شود تا هرچه زودتر مشکل این شهرک به خصوص در بخش فاضلاب مرتفع گردد.

محمودی افزود: البته باید توجه داشت که احداث تصفیه خانه در بخش آب و فاضلاب نیاز به زمانی طولانی تر دارد که باید در خصوص شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس به این مسئله توجه داشت.

