کاله مازندران در مکان دوم جدول رده بندی والیبال کشور باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله مازندران شامگاه یکشنبه در چارچوب هفته نهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل میزبان تیم انتهای جدولی کرمان بود و میهمان خود را با نتیجه سه بر صفر با شکست بدرقه کرد.

کاله مازندران، در این دیدار خانگی ستهای اول، دوم و سوم این مسابقه را با امتیازهای 26 بر24، 25 بر15 و 15بر18 برابر تیم کرمان صاحب برتری شد و با کسب 21 امتیاز و به لطف معدل امتیازی بهتر نسبت به پیکان تهران، در مکان دوم جدول رده بندی باقی ماند.

کاله مازندران، در این دیدار خانگی در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل با حمایت حدود دو هزار تماشاچی پرشور این شهر دومین پیروزی متوالی خود در این مسابقات را جشن گرفت.

حسین پورکاشیان، به عنوان داور اول و محسن ترابی قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند و اسماعیل صباغ ناظر فدراسیون در این مسابقه بود.

بهروزعطایی، سرمربی تیم کاله مازندران از ست دوم این مسابقه به بازیکن ملی پوش خود همچون علیرضا نادی، حمزه زرینی و فرهاد نظری افشار استراحت داد و به بازیکنانی که در طول فصل کمتر فرصت حضور در میدان را داشتند، اجازه بازی داد.

تیم کاله، چهارشنبه هفته جاری در دیداری حساس در کاشان به مصاف تیم باریچ اسانس این شهر می رود.

کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور حضور دارد.