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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۵

در چهار محال و بختیاری/

78 مربی در دوره تربیت مدرس قرآن کریم ثبت نام کردند

78 مربی در دوره تربیت مدرس قرآن کریم ثبت نام کردند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: 78 مربی در دوره تربیت مدرس قرآن کریم این سازمان در چهار محال و بختیاری ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی اظهارداشت: 78 مربی قرآن برجسته این استان برای حضور در آزمون ورودی طرح تربیت مدرس قرآن کریم ثبت نام کردند.

وی افزود: این دوره با حضور استادان دارالقرآن الکریم این استان و با هدف تکمیل کادر تخصصی به منظور تدریس در دوره تربیت معلم قرآن در سطح این استان برگزار می شود.
 
مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در این دوره داشتن مدرک تحصیلی لیسانس، گواهینامه قرائت سطح چهار یا آزمون مربوطه و داشتن گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم با معدل 17 به بالا از شرایط شرکت کنندگان است.
 
اسماعیلی عنوان کرد: آزمون ورودی طرح تربیت مدرس قرآن کریم نیمه دی ماه سال جاری برگزار می شود و 15 نفر از افراد برگزیده برای اجرای این طرح انتخاب می شوند.
 
کد مطلب 1487320

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