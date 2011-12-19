78 مربی در دوره تربیت مدرس قرآن کریم ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی اظهارداشت: 78 مربی قرآن برجسته این استان برای حضور در آزمون ورودی طرح تربیت مدرس قرآن کریم ثبت نام کردند.

وی افزود: این دوره با حضور استادان دارالقرآن الکریم این استان و با هدف تکمیل کادر تخصصی به منظور تدریس در دوره تربیت معلم قرآن در سطح این استان برگزار می شود.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در این دوره داشتن مدرک تحصیلی لیسانس، گواهینامه قرائت سطح چهار یا آزمون مربوطه و داشتن گواهینامه تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم با معدل 17 به بالا از شرایط شرکت کنندگان است.

اسماعیلی عنوان کرد: آزمون ورودی طرح تربیت مدرس قرآن کریم نیمه دی ماه سال جاری برگزار می شود و 15 نفر از افراد برگزیده برای اجرای این طرح انتخاب می شوند.

