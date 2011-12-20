به گزارش خبرنگار مهر، یکی از این موسسات، بدون استفاده از عنوان "غیردولتی غیرانتفاعی"، خود را به دانشجویان و متقاضیان ورود به این موسسه معرفی کرده است.

این موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علاوه بر این، بدون اینکه مجوز دانشگاه شدن را از شورای گسترش آموزش عالی دریافت کرده باشد، روی تابلوی ورودی موسسه و همچنین در پایگاه اینترنتی خود، موسسه مزبور را تحت عنوان "دانشگاه" معرفی کرده است.

این در حالیست که دانشگاه شدن یک موسسه آموزش عالی نیازمند مقدمات و شرایطی است که بر اساس آن دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارتقای موسسات تصمیم گیری می کنند.

در واقع روند ارتقای یک موسسه به دانشکده و سپس دانشگاه با مجوز وزارت علوم صورت می گیرد.

تصویر یک موسسه آموزش عالی که با حذف عنوان "غیردولتی غیرانتفاعی" خود را "دانشگاه" نیز نامیده است