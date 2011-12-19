خوش تیپی به سبک تاناکورا/ 10 درصد پوشاک بازار همدان قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، خرید و فروش لباس و پوشاک کهنه و دست دوم خارجی در روزهای اخیر با توجه به نیاز مردم به لباس های گرم زمستانی با استقبال زیاد شهروندان روبه رو شده است و برخلاف سردی هوا بازار فروش این نوع لباس ها بیشتر از همیشه داغ است.

بنا به گفته مشتریان این اجناس، مناسب بودن قیمت و کیفیت نسبتا مطلوب لباس های دست دوم موجب رونق بازار خرید و فروش این اجناس شده است و این لباس ها همچنان مشتری های پروپاقرص خود را دارند.

تنوع و جنس خوب لباس های تاناکورا مشتریان آنها را افزایش داده است

شماری از این مشتریان معتقدند که تنوع و جنس خوب لباس های تاناکورا در مقایسه با قیمت شان باعث شده تا اقدام به خرید این لباس ها کنند.

تاریخچه ورود این لباس ها به کشور بیانگر آن است که تاناکورا یا لباس های دست دوم خارجی از اواخر نیمه دوم دهه 60 همزمان با پایان جنگ تحمیلی تحت عنوان کمک های سازمان های خیریه کشورهای خارجی از مرز عراق وارد کشور شد.

در ابتدا این لباس ها در شهرهای هم مرز با عراق مانند سردشت، بوکان، بانه، مریوان و غیره توسط افرادی خاص به فروش می رسید اما خبر ارزان بودن و کیفیت این لباس ها سبب شد تا در شهرهای بزرگتری مثل مهاباد، پیرانشهرو ارومیه نیز مکان هایی برای عرضه این لباس ها به مردم درنظر گرفته شود و امروز پای تاناکوراها به همدان هم کشیده شده است.

بازارچه سرگذر همدان محل عرضه کالاهای قاچاق شده است

از سویی دیگر آنچه جای تامل دارد اینکه اختصاص مغازه ها و فروشگاه های متعدد و حتی معروف بسیاری از شهرها از جمله همدان به این امر مثل بازارچه های معروف سرگذر در خیابان های شهدا و اکباتان همدان فرضیه غیرقانونی و قاچاقی وارد شدن لباس های تاناکورا را با ابهام روبرو کرده است.

کما اینکه این روزها استفاده از لباس های دست دوم به قدری عادی و طبیعی شده که حتی استفاده کنندگان این نوع لباس ها خرید این گونه لباس ها را پنهان نمی کنند.

این در حالی است که به گفته مسئولان سلامت وزارت بهداشت 70 درصد لباس های دست دوم بدون نظارت و دریافت تاییدیه بهداشتی به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می شود.

کارشناسان بهداشت احتمال آلوده شدن مردم به انواع بیماری ها از طریق پوشیدن لباس های دست دوم را گوشزد کرده و معتقدند استفاده از این لباس ها سلامت مردم را به مخاطره می اندازد و مسئولان نباید اجازه دهند عده ای فرصت طلب از ضعف مالی مردم سو استفاده کرده و امنیت و سلامت آنها را به خطر بیندازند.

رئیس اتحادیه لباس و پوشاک شهرستان همدان نیز در این زمینه اظهار داشت: از سوی اتحادیه پوشاک هیچگونه مجوزی برای فعالیت و عرضه البسه مستعمل صادر نمی‌شود مگر مغازه مورد نظر تغییر کاربری و یا نوفروشی باشد.

تنها دو درصد مغازه های عرضه کننده البسه مستعمل همدان باقی مانده اند!

غلامرضا اسکندری با بیان اینکه بیشترعرضه کنندگان البسه مستعمل همدان تغییر کاربری داده‌اند، افزود: در حال حاضر تنها دو درصد این مغازه‌ها باقی مانده‌ است!

وی با بیان اینکه برای تغییر کاربری واحدهای عرضه کننده البسه مستعمل مجوز صادر می‌شود، اضافه کرد: در این راستا ابتدا بازدیدهایی از این واحدها توسط اتحادیه انجام گرفت و با گرفتن تعهد برای تغییر کاربری مجوز صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عرضه لباس های دست دوم و مستعمل شب‌ها به بازار و خیابان‌های همدان کشیده می‌شود و در تردد مردم در معابر مشکل‌آفرین است، گفت: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.

10 درصد پوشاک مردانه و زنانه موجود در بازار همدان قاچاق است‌

رئیس اتحادیه صنفی پوشاک همدان ورود کالاهای قاچاق را عمده ترین مشکل این صنف اعلام کرد و گفت: 10 درصد پوشاک مردانه و زنانه موجود در بازار همدان قاچاق است‌.

غلامرضا اسکندری در ادامه با بیان اینکه پوشاک همدان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40 تا 50 درصد افزایش قیمت داشته است، اظهار داشت: مغازه داران در سال جاری به علت فروش کمتر، سود خود را بیشتر کرده اند تا فروش کم خود را جبران کنند.

اسکندری با اشاره به اینکه سود مصوب و قانونی فروشندگان پوشاک 20 درصد است، گفت: تقریبا 50 درصد واحدهای صنفی 20 درصد و مابقی بالای 20 درصد از مردم سود می‌گیرند.

وی بیان داشت: چندین مرتبه از سازمان صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده ایم تا نرخ سود پوشاک را پس از هدفمندی افزایش دهند ولی تاکنون اقدامی صورت نداده اند.

دانشجویان از مشتریان پروپاقرص لباس های تاناکورا هستند

در نگاهی دیگر به این حقیقت تلخ به این واقعیت می رسیم که دخترها و پسرهای جوان و به ویژه دانشجویان از مشتریان پروپاقرص لباس های تاناکورا هستند و فقر اقتصادی و عدم توانایی مالی و همچنین نیازهای این قشر از جامعه به پوشاک گرم و هزینه های بالای دانشگاه اجازه خرید لباس نو رابه این گروه نمی دهد.

این مسئله به اضافه هزارو یک مسئله دیگر که دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می کنند زمینه خرید اجناس دست دوم را فراهم کرده است.

یونس که دانشجوی غیربومی و یکی از خریداران لباس های دست دوم در همدان است در این باره گفت: تنوع رنگ و مرغوبیت ظاهری پوشاک دست دوم، بازار فروش این اجناس را گرم کرده است.

وی افزود: بسیاری از استقبال کنندگان بازار لباس دست دوم را دانشجویان تشکیل می دهند زیرا هزینه های بالای دانشگاه مجال خرید لباس نو را به آنها نمی دهد.

پیروی و تقلید از مدهای روز دلیل استقبال جوانان از لباس دست دوم است

وی اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل استقبال جوانان از لباس دست دوم پیروی و تقلید از مدهای روز است که با تنوع رنگ و کاهش قیمت این اجناس نیاز جوانان را برآورده می کند.

از سوی دیگر آنچه شب‌ها در میادین اصلی شهر همدان نظر هر شهروند و مسافری را به خود جلب می‌کند حضور تعداد زیادی از فروشندگان لباس‌های تاناکورا است که منظره ای بسیار نامطلوب ایجاد کرده است.

میدان امام خمینی (ره)، میدان آرامگاه بوعلی سینا‌ و حتی برخی خیابان های به اصطلاح بالای شهر آن، این شبها محل حضور فروشندگانی است که با صدایی ناهنجار خبر از فروش این کالای قاچاق دارند.

پرواضح است که برخورد یک جانبه با این معضل به تنهایی دردی را دوا نمی کند چرا که طیف قارچ گونه به سودآوری خود ادامه می دهد.

بنابراین باید همه اصناف و مسئولین مربوطه وارد عمل شوند و هر یک از دستگاه ها و نهادهای متولی نقش نظارتی خود را به خوبی انجام دهند تا گره ای از مشکلات شهر همدان باز شود.