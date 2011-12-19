آذربایجان شرقی به کانون جلب سرمایه گذاران خارجی تبدیل می شود

محمدعلی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امکان توسعه بیش از گذشته صنعت و معدن آذربایجان شرقی به لحاظ داشتن قابلیت های منحصربفردی مانند قرار گرفتن در کنار راه های مواصلاتی بین المللی، مجاورت با خط آهن توانمند، مهیا بودن زیرساخت های لازم در اغلب شهرک های صنعتی و از همه مهمتر اراده مدیرت عالی استان و هماهنگی ممتاز دستگاه های ذیربط فراهم است و در این بین حضور معنادار سرمایه گذاران خارجی می تواند به این توسعه شتاب بیشتری بدهد.

وی با تاکید بر نظارت فنی و کارشناسی سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی بر مراحل مختلف جلب و هدایت سرمایه های سرمایه گذاران خارجی در بخش صنعت و معدن این استان، تصریح کرد: استفاده بهینه از توانمندی های سرمایه گذاران خارجی می تواند به بهره برداری حداکثری از ظرفیت های بالقوه صنعت و معدن آذربایجان شرقی کمک کند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع بومی، استفاده از سرمایه سرمایه گذاران خارجی برای تحقق این مهم را جزو برنامه های اولویت دار سازمان تحت مدیریت خود بیان کرد و گفت:فرصت حضور گسترده سرمایه گذاران خارجی زمینه مناسبی برای تقویت و برخوردارسازی صنایع بومی و ریشه دار ان استان از تکنولوژی های روز دنیاست.

عسگری با تبیین اهمیت توجه به نقش موثر سرمایه گذاران داخلی در رونق صنعت و معدن آذربایجان شرقی، افزود: همسو سازی فعالیت سرمایه گذاران داخلی با فعالیت سرمایه گذاران خارجی منتج به تولید ثروت و سرمایه بیشتر در شاخص های مختلف خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از حضور مستمر سرمایه گذاران خارجی در سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی و ملاقات با صاحبان سرمایه خارجی به ویژه کشورهای همسایه افزود: این حضور گسترده برای شکوفا کردن ظرفیت های بکر و بالقوه صنعت و معدن آذربایجان شرقی می تواند به ایجاد اشتغال مولد، کارآفرینی پایدار، ایجاد ارزش افزوده و افزایش سهم آذربایجان شرقی از تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازم است از بین بردن بروکراسی زاید اداری و نیز اعطای تسهیلات حمایتی به سرمایه گذاران خارجی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا اهداف میان مدت و بلندمدت توسعه صنعت و معدن آذربایجان شرقی به سرعت محقق شود.

هم اکنون نزدیک به 70 واحد صنعتی و معدنی با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 700میلیون دلار توسط سرمایه گذاران خارجی در آذربایجان شرقی فعال است.