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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

طافی زارع:

تعویض کنتورهای خراب در اندیمشک به روز می شود

تعویض کنتورهای خراب در اندیمشک به روز می شود

اندیمشک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره آب و فاضلاب شهرستان اندیمشک از به روز شدن تعویض کنتورهای خراب مشترکان اندیمشکی در سال جاری خبر داد.

رضا طافی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بهینه سازی روند تولید، توزیع و مصرف آب اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری بیش از 430 کنتور خراب تعویض شد و حدود 480 کنتور نیز در نوبت تعویض قرار دارند.

وی با تاکید بر رعایت صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترکان، تصریح کرد: با اتمام کار تعویض کنتورهای خراب در آینده ای نزدیک، تعویض کنتورهای خراب و فرسوده این شهر به صورت روزانه پیگیری و انجام خواهد شد.

طافی زارع به صفر رساندن کنتورهای خراب را از جمله برنامه های سال جاری آبفای اندیمشک دانست و مزایای اجرای این طرح را کاهش پرت آب، صرفه جویی در مصرف آب و ارتقای رضایتمندی مشترکان عنوان کرد.

سرپرست اداره آبفای اندیمشک با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال نیز حدود پنج میلیون مترمکعب آب میان از طریق 17 حلقه چاه تولید و توزیع شده است، افزود: در همین مدت 722 انشعاب جدید آب واگذار و حدود یک هزار و 400 متر اصلاح و توسعه شبکه انجام شد که به این ترتیب تعداد مشترکین این شهر به 32 هزار و 641 مشترک و طول شبکه توزیع آب این شهر به بیش از 350 کیلومتر رسید.
کد مطلب 1487347

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