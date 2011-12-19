تعویض کنتورهای خراب در اندیمشک به روز می شود

رضا طافی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بهینه سازی روند تولید، توزیع و مصرف آب اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری بیش از 430 کنتور خراب تعویض شد و حدود 480 کنتور نیز در نوبت تعویض قرار دارند.

وی با تاکید بر رعایت صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترکان، تصریح کرد: با اتمام کار تعویض کنتورهای خراب در آینده ای نزدیک، تعویض کنتورهای خراب و فرسوده این شهر به صورت روزانه پیگیری و انجام خواهد شد.



طافی زارع به صفر رساندن کنتورهای خراب را از جمله برنامه های سال جاری آبفای اندیمشک دانست و مزایای اجرای این طرح را کاهش پرت آب، صرفه جویی در مصرف آب و ارتقای رضایتمندی مشترکان عنوان کرد.



سرپرست اداره آبفای اندیمشک با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال نیز حدود پنج میلیون مترمکعب آب میان از طریق 17 حلقه چاه تولید و توزیع شده است، افزود: در همین مدت 722 انشعاب جدید آب واگذار و حدود یک هزار و 400 متر اصلاح و توسعه شبکه انجام شد که به این ترتیب تعداد مشترکین این شهر به 32 هزار و 641 مشترک و طول شبکه توزیع آب این شهر به بیش از 350 کیلومتر رسید.