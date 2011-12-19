منچسترسیتی به سختی از سد آرسنال گذشت/ پیروزی مدعیان و بزرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم و پایانی از هفته شانزدهم لیگ برتر عصر یکشنبه منچستریونایتد موفق شد در زمین کوئینزپارک رنجرز این تیم را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد. "وین رونی" در همان دقیقه نخست بازی دروازه میزبان را باز کرد و "مایکل کریک" هم در دقیقه 54 گل دوم را به ثمر رساند تا یونایتد برای چند ساعت هم که شده به صدر جدول صعود کند.

لیورپول نیز در "ویلا پارک" آستون ویلا را با دو گل مغلوب کرد. "کرگ بلیمی" در دقیقه 11 و "مراتین اسکرتل" در دقیقه 15 تیم میزبان را غافلگیر کردند و سرانجام هم شاگردان "کینگ کنی" با همین دو گل زود هنگام سه امتیاز را کسب کردند.

تاتنهام هم که هفته گذشته روند شکست ناپذیری‌هایش قطع شده بود و در این هفته در "وایت هارت لین" با تک گل دقیقه 61 "رومن پاولیوچنکو"، مهاجم روس خود یک بر صفر از سد ساندرلند گذشت.

اما در آخرین و حساس‌ترین دیدار شب گذشته منچسترسیتی در خانه خود میزبان آرسنال بود. در این دیدار که در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد برگزار شد "داوید سیلوا"، ستاره اسپانیایی سیتی تنها گل بازی را به ثمر رساند.

در دقیقه 53 بازی "ماریو بالوتلی" در محوطه جریمه آرسنال صاحب توپ شد و با از پیش رو برداشتن مدافع مستقیم خود یک ضربه سنگین روانه دروازه توپچی‌ها کرد اما "شچسنی" سنگربان آرسنال آن را دفع کرد، توپ در محوطه شش قدم جلوی "سرخیو آگوئرو" که تعادل نداشت افتاد و او هم یک ضربه به آن زد تا در نهایت "داوید سیلوا" از فاصله‌ای بسیار کم بالاخره توپ را وارد دروازه کند.

من سیتی با این پیروزی بار دیگر به صدر جدول بازگشت و اختلاف خود را با یونایتدی که در رده دوم ایستاده حفظ کرد.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 41 امتیاز

2- منچستریونایتد 39 امتیاز

3- تاتنهام 34 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- چلسی 32 امتیاز

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18- ویگان 13 امتیاز

19- بلکبرن 10 امتیاز

20- بولتون 9 امتیاز