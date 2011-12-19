یک بانوی ایرانی به مقام چهارم مسابقات اسکواش مالزی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ثمودی که برای نخستین بار در تاریخ اسکواش بانوان ایران توانسته است میان چهار اسکواش باز برتر نسابقات آسیایی قرار بگیرد، روز یکشنبه در دیدار پایانی خود در رقابتی نزدیک و با نتیجه 3 بر 2 مغلوب حریف مالزیایی خود شد.

" فرزاد شکوهی" و "علیرضا شاملی" دیگر اعضای تیم ایران در پایان این رقابتها به ترتیب به مقام سیزدهم و هفتم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

"سهیل شاملی" که از امیدهای تیم اعزامی اسکواش ایران محسوب می شد، به دلیل مسمومیت غذایی از ادامه مسابقات بازماند و به مقام دوازدهم قناعت کرد.

مسابقات بین المللی اسکواش در مالزی با حضور 500 ورزشکار از کشورهای آسیایی از جمله هند، بنگلادش، هنگ کنگ، سری لانکا، مالزی و ایران در پنج رده سنی زیر 19 سال از روز 16 تا 18 دسامبر در کوالالامپور برگزار شد.