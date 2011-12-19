تیم دوچرخه سواری ایران نایب قهرمان شد/ کسب 13 مدال

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات تیم دوم ملی دوچرخه سواری ایران در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در دو بخش بانوان و آقایان حضور یافته بود و با کسب مقام دوم پس از هنک کنگ به کار خود پایان داد.

در پایان این مسابقات محمود پراش با کسب سه مدال طلا در ماده 200 متر ، یک کیلومتر و رشته کایرین بزرگسالان مرد طلایی ایران لقب گرفت.

همچنین در رشته تیمی اسپرینت بزرگسالان نیز تیم سه نفره علی علی عسگری، محمود پراش و محمود رسولی مدال طلای این رشته را از آن خود کردند.

ریحانه طالبی نیز توانست با کسب مدال طلا در ماده 500 متر جوانان، جمع مدال های طلای کاروان ایران را پنج مدال برساند.

علی علی عسگری در ماده 200 متر بزرگسالان، محمود رسولی در ماده کایرین بزرگسالان، ریحانه طالبی در دو ماده 200 متر و کایرین جوانان موفق به کسب گردن آویز نقره از این مسابقات شدند.

همچنین آتوسا عباسی در ماده 500 متر بزرگسالان، عادله نوری، رقیه شریفی و نیکناز فاضلی در ماده 3 کیلومتر تعقیبی تیمی، ابوالفضل زارع زاده در ماده 200 متر جوانان و حمید بیک خورمیزی، بهنام آرین، حامد جنت و علی ریاحی در ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی با کسب مقام سوم، مدالهای برنز تیم دوچرخه سواری ایران را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، تایلند، قزاقستان، چین تایپه، ایران، سنگاپور، ازبکستان، اندونزی، فیلیپین و مالزی حضور داشتند.

