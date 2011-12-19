مهدی یحیایی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به فرا رسیدن آئین سنتی شب یلدا و افزایش تقاضای مردم جهت خرید کالاهای مرسوم این ایام به منظور جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت بی رویه و برخورد با متخلفان طرح نظارتی اجذرا می شود.

وی با اشاره به نظارت بیشتر بر فروشگاه های آجیل و خشکبار،شیرینی و میوه گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمتها و برخورد با متخلفان، سازمان صنعت،معدن و تجارت ضمن انسجام کلیه نیروهای بازرس طبق سنوات گذشته طرح نظارتی ویژه آئین شب یلدا را در 30 آذرماه اجرا می کند.



معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف از نوع گرانفروشی و یا درج نکردن قیمت کالا مراتب را به تلفن 124 ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گزارش کنند.