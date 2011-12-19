پرستاری در وضعیت سقوط/ پرستاران حاضر به استخدام دولتی نیستند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی در نظام سلامت اشاره کرد و افزود: مهمترین ویژگی این قانون، کاهش ساعت کار پرستاران و رفع کمبود نیروی پرستاری در بیمارستانها بود.

وی در اشاره ای کوتاه به نحوه تصویب و تدوین آیین نامه اجرایی این قانون در کشور، گفت: این قانون در تاریخ 9/2/1388 به تصویب مجلس رسید و حداکثر 3 ماه مهلت تعیین شد تا آیین نامه اجرایی آن توسط نهادها و دستگاههای مربوطه تدوین و تهیه شود.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر اینکه اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران از اول فروردین 89 الزامی بود، افزود: ولی در اجرا دچار مشکل شد. چون نیروی کافی برای جبران کاهش ساعت کار پرستاران وجود نداشت. از همین رو به دستور مستقیم رئیس جمهور، موضوع استخدام 23 هزار پرستار جدید در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت و مجوز آن صادر شد. در نهایت ششم اسفند 89 آزمون استخدامی برگزار شد و 80 هزار نفر نیز شرکت کردند.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که مسئولین وزارت بهداشت وعده دادند مراحل گزینش افراد جدیدالاستخدام در مدت کمتر از 4 ماه انجام شود، ادامه داد: قرار بود قانون کاهش ساعت کار پرستاران در سه ماهه دوم سال جاری اجرایی شود که نشد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور مدیران پرستار کشور و مسئولین وزارت بهداشت در شهریور ماه امسال، اظهارداشت: مسئولین ارشد وزارت بهداشت در آن جلسه قاطعانه اعلام کردند که این قانون از اول مهر لازم الاجراست و کار از نظر وزارت بهداشت تمام شده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: واقعیت امر این است که بعد از گذشت حدود 3 ماه از ضرب العجل وزارت بهداشت برای اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران در بیمارستانها، بیشتر دانشگاههای بزرگ علوم پزشکی کشور برای اجرای این قانون دچار مشکل هستند.

وی با عنوان این مطلب که دولت ادعا دارد بودجه استخدام پرستاران را تامین کرده است، افزود: سئوالی که به ذهن خطور می کند، این است که مشکل کار کجاست؟ یعنی می توان به آن تعداد متقاضی شرکت در آزمون استخدامی شک کرد و گفت که صحت ندارد.

شریفی مقدم با اشاره به بررسیهای انجام شده در زمینه تمایل پرستاران برای استخدام در بخش دولتی، گفت: بررسیها نشان می دهد که تمایلی برای استخدام وجود ندارد و این نشان از وخامت وضعیت پرستاری دارد.

دبیرکل خانه پرستار با اعلام اینکه استخدام در بخش دولتی یک امتیاز ویژه محسوب می شود، افزود: با توجه به اینکه داوطلبی برای استخدام وجود ندارد می توان گفت که پرستاری در بدترین شرایط طول تاریخ خود به سر می برد.

وی، مهمترین علامت این رکود و بحران در پرستاری را ترک شغل و عدم تمایل برای استخدام از سوی پرستاران دانست و گفت: عدم توجه مسئولین مربوطه به ویژه مسئولین وزارت بهداشت به مشکلات پرستاران و وعده های پوچ و بی اساس آنها به این قشر زحمکتش در نظام سلامت، باعث شده تا پرستاران خودشان تکلیف پرستاری را مشخص کنند.

شریفی مقدم تاکید کرد: اشتغال در خارج از کشور، ترک شغل، تغییر شغل و در نهایت خانه نشینی پرستاران با توجه به حقوق ماهانه ای که می گیرند( 450 هزار تومان)، از عواقب وضعیت موجود است که باعث کمرنگ شدن انگیزه شغلی در پرستاری شده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اعلام اینکه جامعه پرستاری کشور در وضعیت سقوط، سکون و رکود به سر می برد، افزود: متاسفانه بیشترین تاوان بی توجهی مسئولین به مشکلات پرستاری را مردم می پردازند.