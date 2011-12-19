  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۲

جدول آماری وضعیت اختراعات در کشور/ حمایت از ثبت 106 اختراع در خارج

جدول آماری وضعیت اختراعات در کشور/ حمایت از ثبت 106 اختراع در خارج

گزارش آماری اقدامات صورت گرفته در حوزه اختراعات نشان می دهد که از سال 84 تا پایان شش ماهه نخست سال 90 بیش از 2 هزار اختراع ثبت شده در داخل کشور ارزیابی تخصصی شده که تنها از 106 اختراع حمایت صورت گرفته است.

 به گزارش خبرنگار مهر، گزارش آماری اقدامات صورت گرفته در حوزه اختراعات نشان می دهد از سال 84 تا پایان شش ماهه نخست سال 89 فقط 106 مورد حمایت از ثبت اختراعات در خارج از کشور صورت گرفته است.

حمایت از ثبت اختراعات محققان کشور در خارج از فعالیت هایی است که باید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام می دهد اما این اقدام حمایتی از سال 89 به بعد روندی نزولی به خود گرفته و حتی به صفر رسیده است.

جدول آماری وضعیت اختراعات

 

ردیف نوع فعالیت 1384 1385 1386 1387 1388 1389 شش ماهه اول 1390 جمع کل
1 بررسی علمی تقاضاهای ثبت اختراع در داخل کشور (دریافتی از اداره ثبت اختراعات) 81  103  45   17   27  203 270  746
2  ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده در داخل کشور 3 13 132  692  560  247  369  2016
3 حمایت از ثبت اختراعات در خارج از کشور 22 15 23  30  15  1  0  106

این درحالیست که تعداد بررسی های علمی در حوزه تقاضاهای ثبت اختراع در داخل کشور و ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده در داخل کشور در شش ماهه نخست امسال از کل سال 89 بیشتر شده است. هر چند بررسی های علمی در حوزه تقاضاهای ثبت اختراع در داخل کشور در سال 89 بیشتر از مجموع تعداد این بررسی ها در چهار سال گذشته اش است.

بر طبق این گزارش، از سال 84 تا پایان شش ماهه نخست سال 90 بیش از 2 هزار اختراع ثبت شده در داخل کشور ارزیابی تخصصی شده است. همچنین در این بازه زمانی 746 مورد بررسی علمی تقاضای ثبت اختراع در داخل کشور انجام شده است.

کد مطلب 1487390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه