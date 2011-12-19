جدول آماری وضعیت اختراعات در کشور/ حمایت از ثبت 106 اختراع در خارج

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش آماری اقدامات صورت گرفته در حوزه اختراعات نشان می دهد از سال 84 تا پایان شش ماهه نخست سال 89 فقط 106 مورد حمایت از ثبت اختراعات در خارج از کشور صورت گرفته است.
حمایت از ثبت اختراعات محققان کشور در خارج از فعالیت هایی است که باید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام می دهد اما این اقدام حمایتی از سال 89 به بعد روندی نزولی به خود گرفته و حتی به صفر رسیده است.
جدول آماری وضعیت اختراعات
|ردیف
|نوع فعالیت
|1384
|1385
|1386
|1387
|1388
|1389
|شش ماهه اول 1390
|جمع کل
|1
|بررسی علمی تقاضاهای ثبت اختراع در داخل کشور (دریافتی از اداره ثبت اختراعات)
|81
|103
|45
|17
|27
|203
|270
|746
|2
|ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده در داخل کشور
|3
|13
|132
|692
|560
|247
|369
|2016
|3
|حمایت از ثبت اختراعات در خارج از کشور
|22
|15
|23
|30
|15
|1
|0
|106
این درحالیست که تعداد بررسی های علمی در حوزه تقاضاهای ثبت اختراع در داخل کشور و ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده در داخل کشور در شش ماهه نخست امسال از کل سال 89 بیشتر شده است. هر چند بررسی های علمی در حوزه تقاضاهای ثبت اختراع در داخل کشور در سال 89 بیشتر از مجموع تعداد این بررسی ها در چهار سال گذشته اش است.
بر طبق این گزارش، از سال 84 تا پایان شش ماهه نخست سال 90 بیش از 2 هزار اختراع ثبت شده در داخل کشور ارزیابی تخصصی شده است. همچنین در این بازه زمانی 746 مورد بررسی علمی تقاضای ثبت اختراع در داخل کشور انجام شده است.
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