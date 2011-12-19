جدول آماری وضعیت اختراعات در کشور/ حمایت از ثبت 106 اختراع در خارج

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش آماری اقدامات صورت گرفته در حوزه اختراعات نشان می دهد از سال 84 تا پایان شش ماهه نخست سال 89 فقط 106 مورد حمایت از ثبت اختراعات در خارج از کشور صورت گرفته است.

حمایت از ثبت اختراعات محققان کشور در خارج از فعالیت هایی است که باید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام می دهد اما این اقدام حمایتی از سال 89 به بعد روندی نزولی به خود گرفته و حتی به صفر رسیده است.

جدول آماری وضعیت اختراعات