ساخت حامل های دارویی برای مقابله با باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن صادقی‌فر- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این باره گفت: نانو پلیمرهای طبیعی که نانو سلولز مهمترین آنها محسوب می شود از 10 سال قبل مورد توجه قرار گرفت. این نانو ذرات، ذرات کریستالی و بیو لوژیکی هستند که به دلیل دارا بودن قابلیت اصلاحات سطحی می توانند به عنوان ماده پایه در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به اجرای پروژه ای در این زمینه خاطر نشان کرد: در این زمینه پژوهشی را با هدف ارایه روش جدید برای تولید نانو ذرات سلولز از الیاف سلولزی و انجام اصلاحات شیمیایی بر روی سطح این ذرات به منظور کاربردهای ضدباکتری و دارویی انجام دادیم.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه در این تحقیق ضمن ارایه یک روش جدید برای تولید کنترل‌شده نانو ذرات سلولزی، اصلاحات شیمیایی ویژه ای بر روی سطح این ذرات در مقیاس نانو انجام شد، ادامه داد: این اصلاحات موجب افزایش کاربردهای این ذرات شد ضمن آنکه ماده جدید آنتی باکتریال که در این تحقیق به طور جداگانه تولید شده بود، روی سطح این ذرات به روشهای شیمیایی پیوند زده شد و از محصول نهایی برای مقابله با چند باکتری بیماری‌زای مهم و مقاوم به مواد آنتی بیوتیک استفاده کردیم.



صادقی فر با بیان اینکه نانو ذرات سلولزی از نظر شیمیایی خنثی است و از نظر بیولوژیکی قابل تخریب و سازگار با بدن انسان هستند، یادآور شد: از این رو این مواد به عنوان مواد پایه داروهای ضدعفونی‌کننده یا حاملهای دارویی، ضمن سازگاری با بافتهای بدن، به تدریج تخریب می شوند.



این محقق با اشاره به کاربردهای نانو ذرات سلولزی، اضافه کرد: این ذرات در بسیاری از صنایع چون پلیمر، غذایی، نانو الکترونیک، کاغذسازی، فیلترهای خنثی سازی مواد شیمیایی و گازهای شیمیایی و نساجی کاربرد دارند ولی در این تحقیق کاربردهای دارویی و تولید حامل های دارویی مورد نظر بوده است.