1200 نفر در استان قزوین تسهیلات مشاغل خانگی دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ایمانی از صدور یک هزار و 535 فقره مجوز کسب و کار خانگی در استان خبر داد و اظهارداشت: در این زمینه یک هزار و 229 نفر برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانک ها معرفی شده اند.پ

وی افزود: مجموع تسهیلات مشاغل خانگی برای افراد معرفی شده و واجد شرایط به بانک ها، 530 میلیارد و 280 میلیون ریال است.



ایمانی با اشاره به این که سهم قزوین در تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی در سال جاری 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است بیان کرد: از این میزان تاکنون 110 میلیارد ریال به بانک های عامل ابلاغ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: تاکنون یازده هزار و 632 نفر در استان قزوین برای کسب مجوز ایجاد کسب و کار و مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند که از این تعداد هشت هزار و 101 نفر به صورت الکترونیکی و با مراجعه به پایگاه اینترنتی مشاغل خانگی و سایر افراد نیز به صورت حضوری ثبت نام کرده اند.



ایمانی تصریح کرد: بر اساس اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی افراد متقاضی می توانند با ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی و بررسی و احراز صلاحیت، از مجوز قانونی و تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند.



وی بیان کرد: بر این اساس دستگاه های آموزش فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، صنایع، معدن و تجارت، کمیته امداد امام (ره)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صندوق مهر امام رضا (ع) می توانند صلاحیت متقاضیان مشاغل خانگی در حوزه مربوط به خود را بررسی و با ارائه مجوز به اداره کل تعاون، رفاه و اجتماعی برای آنان درخواست مجوز کرده و آنها را به بانک برای ارائه تسهیلات معرفی کنند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین مهمترین هدف دولت را ایجاد و توسعه اشتغال دانست و اظهارداشت: بر همین اساس دولت خدمتگزار توجه ویژه ای به رشد و رونق کسب و کار و مشاغل خانگی دارد.

