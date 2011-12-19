20 پروژه کلان عمرانی در سنندج در سال آینده اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی شامگاه یکشنبه در جمع معاونان و مدیران شهرداری افزود: برای تداوم حرکت جهادی عمران شهری امسال اجرا و تکمیل برنامه های عمرانی آغاز شده در شهرداری، 20 پروژه مهم برای اجرا در سال 91 در دستور کار شهرداری سنندج قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این 20 پروژه اساسی با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کارشناسان حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری و بر اساس نیازهای ضروری و اولویت بندی شهرداری تدوین شده است که برای اجرای آن بیش از 430 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

شهردار سنندج گفت: تحقق برنامه های عمران شهری سال آینده و اجرای طرح های پیش بینی شده منوط به تامین اعتبار و رفع معارض مسیر و اجرای این طرح ها است.

وی با اشاره به مهمترین پروژه های برنامه ریزی شده برای سال آینده در شعر سنندج عنوان کرد: تکمیل هشت پروژه عمرانی نیمه تمام، چهار پروژه مطالعاتی و آغاز به کار هشت پروژه که عملیات مطالعاتی آن در سال جاری صورت گرفته از جمله برنامه های اصلی شهرداری سنندج به شمار می رود.

حسام شریعتی پروژه های ساماندهی آبهای سطحی بهاران، جلوگیری از رانش زمین در محله تکیه و چمن، کمربندی اسلام آباد، تقاطع های بعثت و ورمقانی، میدان تامین اجتماعی، پارک بانوان و تکمیل ورودی های شهر با اعتباری بالغ بر 222 میلیارد ریال را پروژه های نیمه تمام اولویت دار برای سال آینده بیان کرد و افزود: با توجه به ضرورت این طرح ها در صورت تامین اعتبار سال آینده به بهره برداری می رسند.

وی عنوان کرد: مطالعه احداث تقاطع غیرهمسطح بلوار دانشجو به پاسداران و جابجایی تاسیسات آن مسیر، مطالعه پروژه تقاطع ننله و تونل خیابان انقلاب منتهی به میدان نبوت و همچنین مطالعه و بازنگری آبهای سطحی شهر سنندج با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال را چهار طرح مطالعاتی در دست اقدام شهرداری سنندج برای سال آینده است.

وی ادامه بلوار کردستان به جاده ساحلی، اجرای تقاطع دانشگاه کردستان با تملک و جابجایی تاسیسات، احداث خیابان 36 متری اتصال پاسداران به جاده ساحلی، اتصال خیابان کانی کوزله به بلوار معلم، احداث پارک اسلام آباد، احداث چهار ایستگاه آتش نشانی، آسفالت نواحی منفصل شهری و احداث دو منبع جمع آوری برای آب های خام برای تامین آب فضای سبز با اعتباری بالغ بر 181میلیارد ریال طرح های آماده اجراء شهرداری سنندج در سال آینده معرفی کرد.

شهردار سنندج تداوم حمایت و پشتیبانی استاندار کردستان در راستای تامین اعتبار ات لازم، تعامل و همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و پیگیری و تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری را مهمترین عوامل تحقق این 20 طرح پیشنهادی عنوان کرد.