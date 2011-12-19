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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۶

تدوین شاخصهای رتبه بندی دانشگاهها/ ایجاد 15 پژوهشگاه دانشگاهی

تدوین شاخصهای رتبه بندی دانشگاهها/ ایجاد 15 پژوهشگاه دانشگاهی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم 15 برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمان باقیمانده سال 90 را اعلام کرد.

محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در آخرین روز دوازدهمین هفته پژوهش و فناوری 15 برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمان باقیمانده سال 90 را اعلام کرد و گفت: این برنامه‌ها در استمرار فعالیت‌های سال 89 است به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و اهداف دولت دهم اجرا خواهند شد.

برنامه‌های 15 گانه معاونت پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

ردیف برنامه
1 عملیاتی و اجرایی نمودن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت چرخه کامل تبدیل علم به ثروت
2 پیگیری تهیه و تصویب اولویت‌های علم و فناوری بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تصویب طرح‌های کلان ملی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
3 تقویت و توسعه روابط علمی بین‌المللی و بین‌المللی نمودن برخی از پژوهشگاه‌ها
4 توجه جدی به تحول در علوم‌انسانی با پیگیری برنامه‌های قبلی و تهیه متون جدید با همکاری متخصصین حوزه و دانشگاه و با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
5 اجرایی نمودن شبکه علمی کشور و شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)
6 پیگیری اجرا و پیشرفت پروژه‌های دفاعی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و توسعه این همکاری‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی 
7 پیگیری تأسیس و راه‌اندازی حداقل 15 پژوهشگاه دانشگاهی بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری با مشارکت دانشگاه و صنعت 
8 تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای برنامه پنجم توسعه 
9 توسعه و تقویت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور
10 گسترش و تقویت دوره‌های دکتری پژوهش‌محور 
11 رویش و ریزش نشریات و انجمن‌های علمی
12 تقویت نقش انجمن‌های علمی و موسسات پژوهشی غیردولتی در تولید علم و پژوهش‌های کاربردی
13 برگزاری موثرتر هفته پژوهش و فناوری با جهت‌گیری نهادینه‌سازی سیاست‌های اصولی کشور در حوزه علم و فناوری با شعار جهاد علمی، اقتصاد دانش‌بنیان و جهاد اقتصادی به همراه برگزاری فن بازاز جمهوری اسلامی ایران
14  تدوین و تصویب شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی و انجام آن
15  پیگیری طرح‌های جامع پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در راستای اولویت‌های کشور و هدفمندی پژوهش‌ها در کشور
کد مطلب 1487401

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