تدوین شاخصهای رتبه بندی دانشگاهها/ ایجاد 15 پژوهشگاه دانشگاهی

توجه جدی به تحول در علوم‌انسانی با پیگیری برنامه‌های قبلی و تهیه متون جدید با همکاری متخصصین حوزه و دانشگاه و با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری