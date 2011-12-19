تدوین شاخصهای رتبه بندی دانشگاهها/ ایجاد 15 پژوهشگاه دانشگاهی

محمد مهدینژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در آخرین روز دوازدهمین هفته پژوهش و فناوری 15 برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمان باقیمانده سال 90 را اعلام کرد و گفت: این برنامهها در استمرار فعالیتهای سال 89 است به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و اهداف دولت دهم اجرا خواهند شد.
برنامههای 15 گانه معاونت پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
|ردیف
|برنامه
|1
|عملیاتی و اجرایی نمودن قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تقویت چرخه کامل تبدیل علم به ثروت
|2
|پیگیری تهیه و تصویب اولویتهای علم و فناوری بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تصویب طرحهای کلان ملی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
|3
|تقویت و توسعه روابط علمی بینالمللی و بینالمللی نمودن برخی از پژوهشگاهها
|4
|توجه جدی به تحول در علومانسانی با پیگیری برنامههای قبلی و تهیه متون جدید با همکاری متخصصین حوزه و دانشگاه و با استفاده از ظرفیتها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
|5
|اجرایی نمودن شبکه علمی کشور و شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)
|6
|پیگیری اجرا و پیشرفت پروژههای دفاعی در دانشگاهها و پژوهشگاهها و توسعه این همکاریها با سایر دستگاههای اجرایی
|7
|پیگیری تأسیس و راهاندازی حداقل 15 پژوهشگاه دانشگاهی بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری با مشارکت دانشگاه و صنعت
|8
|تهیه و تصویب آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای برنامه پنجم توسعه
|9
|توسعه و تقویت مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور
|10
|گسترش و تقویت دورههای دکتری پژوهشمحور
|11
|رویش و ریزش نشریات و انجمنهای علمی
|12
|تقویت نقش انجمنهای علمی و موسسات پژوهشی غیردولتی در تولید علم و پژوهشهای کاربردی
|13
|برگزاری موثرتر هفته پژوهش و فناوری با جهتگیری نهادینهسازی سیاستهای اصولی کشور در حوزه علم و فناوری با شعار جهاد علمی، اقتصاد دانشبنیان و جهاد اقتصادی به همراه برگزاری فن بازاز جمهوری اسلامی ایران
|14
|تدوین و تصویب شاخصهای رتبهبندی دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی و انجام آن
|15
|پیگیری طرحهای جامع پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها در راستای اولویتهای کشور و هدفمندی پژوهشها در کشور
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