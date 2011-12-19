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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

طباطبایی نژاد:

فرهنگ تحقیق در جامعه نهادینه نشده است

فرهنگ تحقیق در جامعه نهادینه نشده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: متأسفانه فرهنگ تحقیق در جامعه نهادینه نشده و چنانچه خواندن همراه با فهمیدن و دانستن مطالب باشد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد یکشنبه شب در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر استان که در حاشیه هفتمین جشنواره و نمایشگاه پژوهش اصفهان برپا شد، افزود: تحقیق و مطالعه در دانشگاه ها بیشتر از حوزه های علمیه وجود دارد زیرا در دانشگاه ها موضوع پایان نامه ها جدی گرفته می شود.

وی با اشاره به تفاوت عالم و محقق، اظهار داشت: عالم علومی را می‌داند اما اگر محقق نباشد نمی‌تواند بر علم خود اضافه کند زیرا پژوهش و تحقیق قسمتی از ذات انسان است و بدون تفکر، تغییری در زندگی انسان ایجاد نمی شود. همچنین مجتهد محققی است که مسائل فقهی را خود از قرآن و روایات کشف کند و کار او به مراتب از کسی که رساله مرجع دیگری را کپی می کند، بهتر است.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: پایان نامه نویسی به روش فعلی صحیح نیست و باید آموزش روش تحقیق در دانشگاه ها و حوزه های علمیه به جد پیگیری شود تا این موضوع را به طور صحیح در جامعه نهادینه کنیم.

کد مطلب 1487423

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