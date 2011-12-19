وحدت حوزه و دانشگاه تضمین کننده پیشرفت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه شنبه در جریان دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه ها و روحانیان اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه توسعه و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی و رسیدن به اقتدار بیشتر را تامین و تضمین می کند.

وی ادامه داد: در حالی که دشمن از تمام ابزارهای خود برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین دانشگاه و حوزه استفاده می کند ولی خوشبختانه به برکت بصیرت و آگاهی روحانیان و اساتید و دانشجویان امروزه این وحدت و اتحاد در بهترین شرایط قرار دارد و توطئه های دشمن در این زمینه به شکست رسیده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به تلاش های غرب برای جدایی دین از مسیر زندگی انسانها بیان کرد: کشورهای غربی به بهانه رسیدن به توسعه و پیشرفت تلاش می کنند که دین را از مسیر زندگی انسانها حذف کنند که این توطئه و تلاش آنها با بیداری اسلامی در کشورهای منطقه به شکست رسید.

وی با اشاره به مشکلات کنونی ایجاد شده در کشورهای غربی گفت: غربی ها می خواستند که با تکیه بر علم بدون اخلاق و دین داری به توسعه و پیشرفت برسند ولی امروز با بروز مشکلات و بحران های در بین این گونه جوامع بار دیگر سیاست آنها به شکست رسیده است و باعث بروز اعتراض های در این کشورها شده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: امروز دانشمندان ایران اسلامی با تجهیز خود به علوم روز و با بهره گیری از آموزه های دینی و اسلامی در مقابل تمامی توطئه های دشمنان ایستانده اند و در تمامی عرصه ها به قله های رفیع علمی راه پیدا کرده اند و این نشان می دهد که تحکیم وحدت بین حوزه و دانشگاه می تواند مسیر توسعه را هموار کند.

وی در ادامه دستیابی دانشمندان ایران اسلامی به هواپیمایی جاسوسی آمریکا را یکی از دستاوردهای اصلی توسعه علمی کشور عنوان کرد و یادآور شد: در حالی که آمریکا مدعی دستیابی به علمی ترین فناوری های حوزه فضایی است ولی دانشمندان کشورمان با این اقدام باعث تحقیر این کشور در عرصه بین المللی شدند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در پایان با اشاره به لزوم کاربردی کردن وحدت بین حوزه و دانشگاه گفت: نیاز اصلی امروز در کشور بهره برداری از تمامی ظرفیت های حوزه و دانشگاه در مسیر اعتلا و پیشرفت نظام اسلامی است.

در ابتدای این دیدار جمعی از روحانیان و روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان به بیان دیدگاه های خود در راستای تحکیم وحدت بین حوزه و دانشگاه پرداختند.