ریز نتایج مرحله دوم انتخابات مصر/ افزایش مشارکت و صدرنشینی اخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات کمیته برگزاری انتخابات مصر میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات پارلمانی را که طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته برگزار شد 67 درصد اعلام کردند.

بر این اساس مردم مصر در مرحله دوم انتخابات مشارکت خود را 7 درصد افزایش داده اند. در مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر که در نوامبر گذشته برگزار شد 60 درصد از واجدین شرایط رای دادن به پای صندوقهای اخذ رای رفته بودند.

بر این اساس، از مجموع 18 میلیون واجد شرایط رای دادن در مرحله دوم انتخابات در 9 استان شامل الجیزه، المنوفیه، الشرقیه، الاسماعیلیه، بنی سویف، البحیره، سوهاج و اسوان، 12 میلیون نفر به پای صندوقهای اخذ رای رفته و در انتخابات مشارکت کردند. در این مرحله از انتخابات 3387 نفر در قالب فهرست های فردی و گروهی برای تصاحب 180 کرسی پارلمان رقابت کردند.

بنابر اعلام کمیته عالی انتخابات مصر با توجه به اینکه در مرحله دوم تعداد معدودی از نامزدها توانستند بیش از 50 درصد آرای هر حوزه را به خود اختصاص دهند، در روز چهارشنبه این هفته رای گیری مجدد از مردم در این 9 استان برای تعیین تکلیف کرسیهای باقی مانده برگزار می شود.

بر این اساس در مرحله مجدد انتخابات رای دهندگان انتخاب خود را از میان نامزدهایی که بیشترین میزان آرا را بدست آورده اند، انجام می دهند. البته نتایج منتشر شده نشان می دهد نمایندگان اخوان المسلمین (نامزدهای حزب آزادی و عدالت) در اکثر استانها همچون مرحله نخست، بیشترین میزان آرا را به خود اختصاص داده اند تا اکثریت کرسیهای پارلمان آتی از همین حالا برای آنها قطعی باشد.

"عبدالمعز ابراهیم" رئیس کمیته عالی انتخابات مصر روز گذشته در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: در مرحله دوم انتخابات در مقایسه با مرحله نخست آن شاهد تخلفات کمتری بوده ایم.

وی تاکید کرد: در این مرحله مسائل منفی کمتری را شاهد بودیم و این نشان می دهد که حرکت ما رو به جلو است.

خاطر نشان می شود نخستین انتخابات پارلمانی در مصر پس از سقوط رژیم مبارک در سه مرحله برگزار خواهد شد.

اما رسانه ای مصری ریز نتیج انتخابات در مرحله دوم را منتشر کرده اند که به شرح زیر است:



استان الجیزه

حوزه نخست

گروهها: محمد إبراهیم أحمد آزادی و عدالت

حوزه دوم

گروهها: جمال العشری آزادی و عدالت و على ناصر عودة از حزب النور



حوزه سوم

گروهها: عمرو الشوبکى نامزد مستقل- عمرو دراج آزادی و عدالت

حوزه چهارم

گروهها : محمد عبد المنعم الصاوى نامزد مستقل- على إسماعیل العضامى حزب النور

کارگری: عبد السلام بشندى حزب الحریة والعدالة - محمد محمود المسلاوى النور

دایره پنجم

گروهها: محمود عامر آزادی و عدالت - عماد الحلبى حزب النور

کارگری: مصطفى جعفر نامزد مستقل - یوسف عبد النبى خالد نامزد مستقل



استان أسوان:

لیست انتخاباتی : آزادی و عدالت 148 هزار رای ، النور 104 هزار رای ، الکتلة 40 هزار ، الوفد 34 هزار رای



استان سوئز:

لیست انتخاباتی : نور 127836 رای

آزادی و عدالت 75266 رای

الکتلة المصریة 23478 الوسط 14346 الوفد 12953

استان بنى سویف:

لیست انتخاباتی : آزادی و عدالت 233 هزار رای

حزب سلفی النور 207 هزار رای

استان المنوفیة:

لیستهای انتخاباتی آزادی و عدالت، حزب سلفی النور و الوفد حائز اکثریت آرا شدند.

استان الإسماعیلیة:

قوائم : آزادی و عدالت 812110 رای

النور 66500 رای

الوعى 15589 رای

لوفد 20885 رای

الکتلة 19595 رای

الوسط 5982 رای

استان الشرقیة:

آزادی و عدالت 172994 رای

النور 129164 رای

الوفد 62629 رای