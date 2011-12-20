اسلام جایگزینی مناسب برای کمونیسم/ اسلام نظام اخلاقی والایی دارد

دکتر محمد جواد توکلی در مورد علل فروپاشی کمونیسم به خبرنگار مهر گفت: عدم هماهنگی ایدئولوژی فلسفی و اقتصادی کمونیسم با فطرت انسانی از دلایل اصلی این فروپاشی است. در این نظام نحوه مالکیت طوری بود که به اندازه نیاز مصرف کنید و تا میتوانید کار کنید. کار بصورت اشتراکی مطرح بود و دولت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از بالای هرم نظارت میکرد و مالکیت خصوصی وجود نداشت و مالکیتها عمومی و دولتی بود.
وی افزود: بنابراین این سیستم انگیزههای فطری تصاحب ثروت را در انسان سرکوب میکرد. اگرچه کمونیسم بر روی عدالت تکیه میکرد ولی ثروت اندوزی هیئت حاکمه آن، اختلاف طبقاتی مخفی در آن کشور بوجود آورد و عدالت به مفهوم برابری در قشرهای پائین جامعه مطرح بود.
استاد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یادآور شد: بنابراین آزادی و استقلال عمل و مالکیت که بنوعی مطابق با فطریات انسان است در این سیستم سرکوب میشد . از طرف دیگر آنها یک سیستم بروکراسی حزبی مخوفی ایجاد کرده بودند که امکان اعتراض و انتقاد را به کسی نمیداد و وقتی انتقاد نباشد سازندگی و بالندگی از بین میرود.
این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه اسلام جایگزینی مناسب برای کمونیسم و نظام لیبرالی است، گفت: برعکس کمونیسم، اسلام به مالکیت بها میدهد و برعکس لیبرالیسم به قناعت و صرفه جویی و انفاق تکیه میکند که نوعی مهار در مصرف زیاد است.
وی تصریح کرد: در نظام لیبرالی بر کار به اندازه تمایل و مصرف به اندازه جیب تأکید میشود که ضعف آن در تشویق به مصرف زیاد و ضعیفتر شدن ناتوانان و نیازمندان است .
توکلی یادآورشد: اسلام نظام اخلاقی درونی والایی دارد که بر کار و انفاق و صرفه جویی تأکید میکند و افراد داوطلبانه از روی انگیزههای دینی به این امور دست میزنند، یکنوع جنبش کار و مصرف و انفاق در راه خدا در اسلام موج میزند که کاستیهای کمونیسم و سرمایه داری را ندارد.
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