اسلام جایگزینی مناسب برای کمونیسم/ اسلام نظام اخلاقی والایی دارد

دکتر محمد جواد توکلی در مورد علل فروپاشی کمونیسم به خبرنگار مهر گفت: عدم هماهنگی ایدئولوژی فلسفی و اقتصادی کمونیسم با فطرت انسانی از دلایل اصلی این فروپاشی است. در این نظام نحوه مالکیت طوری بود که به اندازه نیاز مصرف کنید و تا می‎توانید کار کنید. کار بصورت اشتراکی مطرح بود و دولت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از بالای هرم نظارت می‎کرد و مالکیت خصوصی وجود نداشت و مالکیتها عمومی و دولتی بود.

وی افزود: بنابراین این سیستم انگیزه‎های فطری تصاحب ثروت را در انسان سرکوب می‎کرد. اگرچه کمونیسم بر روی عدالت تکیه می‎کرد ولی ثروت اندوزی هیئت حاکمه آن، اختلاف طبقاتی مخفی در آن کشور بوجود آورد و عدالت به مفهوم برابری در قشرهای پائین جامعه مطرح بود.

استاد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یادآور شد: بنابراین آزادی و استقلال عمل و مالکیت که بنوعی مطابق با فطریات انسان است در این سیستم سرکوب می‏شد . از طرف دیگر آنها یک سیستم بروکراسی حزبی مخوفی ایجاد کرده بودند که امکان اعتراض و انتقاد را به کسی نمی‎داد و وقتی انتقاد نباشد سازندگی و بالندگی از بین می‎رود.

این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه اسلام جایگزینی مناسب برای کمونیسم و نظام لیبرالی است، گفت: برعکس کمونیسم، اسلام به مالکیت بها می‎دهد و برعکس لیبرالیسم به قناعت و صرفه جویی و انفاق تکیه می‎کند که نوعی مهار در مصرف زیاد است.

وی تصریح کرد: در نظام لیبرالی بر کار به اندازه تمایل و مصرف به اندازه جیب تأکید می‏شود که ضعف آن در تشویق به مصرف زیاد و ضعیفتر شدن ناتوانان و نیازمندان است .

توکلی یادآورشد: اسلام نظام اخلاقی درونی والایی دارد که بر کار و انفاق و صرفه جویی تأکید می‎کند و افراد داوطلبانه از روی انگیزه‏های دینی به این امور دست می‏زنند، یکنوع جنبش کار و مصرف و انفاق در راه خدا در اسلام موج می‏زند که کاستیهای کمونیسم و سرمایه داری را ندارد.