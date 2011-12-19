پژوهش از طریق نهادهای مسئول در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی صبح دوشنبه درمراسم نواختن زنگ پژوهش در دبیرستان شاهد فاطمیه زنجان افزود: پژوهش عامل رشد و توسعه هر جامعه ای است.



وی ادامه داد: کار پژوهشی در کشور انتخابی نبوده بلکه اضطراری است و این اصل باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا پژوهش منتهی به عمل شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه آموزش بر پایه تفکر است نه فراوانی ساعت و حجم کتب، افزود: آنچه در این میان حائز اهمیت است تحول در نظام آموزشی، تربیت معلم ،دانش آموز پژوهنده و برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات پژوهشی و تحقیقاتی راهکار بسیار مناسبی است که می‌تواند منجر به افزایش فعالیت در این عرصه شود.

سرهنگ شرفی افزود: افزایش انگیزه با ایجاد حس رقابت و پیروزی در میان دانش‌آموزان رویداد ارزشمندی است که می‌تواند موجب تعالی بیشتر کشور شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد: معلم پژوهشگر می‌تواند یک دانش‌آموز، یک کلاس، یک مدرسه و در نهایت یک جامعه پژوهشگر تربیت و حمایت از این قشر از نظر مادی و معنوی و هدایت آن موجبات تحول و پیشرفت ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و نهادینه شدن این ارزش‌ها در نظام آموزشی را فراهم می‌آورد.