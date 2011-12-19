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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

سرهنگ شرفی:

پژوهش از طریق نهادهای مسئول در جامعه نهادینه شود

پژوهش از طریق نهادهای مسئول در جامعه نهادینه شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان، باتاکید بر اهمیت پژوهش در ماموریت های نیروی انتظامی، گفت: پژوهش باید از طریق نهادهای مسئول در جامعه نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی صبح دوشنبه درمراسم نواختن زنگ پژوهش در دبیرستان شاهد فاطمیه زنجان افزود: پژوهش عامل رشد و توسعه هر جامعه ای است.
 
وی ادامه داد: کار پژوهشی در کشور انتخابی نبوده بلکه اضطراری است و این اصل باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا پژوهش منتهی به عمل شود.
 
فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه آموزش بر پایه تفکر است نه فراوانی ساعت و حجم کتب، افزود: آنچه در این میان حائز اهمیت است تحول در نظام آموزشی، تربیت معلم ،دانش آموز پژوهنده و برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات پژوهشی و تحقیقاتی راهکار بسیار مناسبی است که می‌تواند منجر به افزایش فعالیت در این عرصه شود.
 
سرهنگ شرفی افزود: افزایش انگیزه با ایجاد حس رقابت و پیروزی در میان دانش‌آموزان رویداد ارزشمندی است که می‌تواند موجب تعالی بیشتر کشور شود.
 
فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد: معلم پژوهشگر می‌تواند یک دانش‌آموز، یک کلاس، یک مدرسه و در نهایت یک جامعه پژوهشگر تربیت و حمایت از این قشر از نظر مادی و معنوی و هدایت آن موجبات تحول و پیشرفت ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و نهادینه شدن این ارزش‌ها در نظام آموزشی را فراهم می‌آورد.
کد مطلب 1487439

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