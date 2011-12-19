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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

به مدت 45 روز/

طولانی ترین نمایشگاه کتاب آمل برپا شد

طولانی ترین نمایشگاه کتاب آمل برپا شد

آمل - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن کتابخانه های عمومی آمل، از برپایی بزرگترین نمایشگاه کتاب در این شهرستان خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار: دراین نمایشگاه حدود هشت هزار عنوان کتاب در زمینه های مذهبی، علمی، آموزشی، تاریخ و رمان، روانشناسی، کودک ونوجوان، ادبیات پزشکی، طراحی، ورزشی و کتابهای کمک درسی در محوطه مدرسه تخریبی فروغ راعی آمل عرضه شده است.

وی افزود: این نمایشگاه به مدت 45 روز تا ایام گرامیداشت دهه مبارکه فجر برپا و برای بازدید علاقمندان دایراست.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی آمل ادامه داد: کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه در بخش کتابهای آموزشی مدارس تا 20 درصد و برای سایر کتابها تا 25 درصد تخفیف ارائه می شود.

محمدی ادامه داد: مسابقه نقاشی برای کودکان و قرعه کشی در پایان هفته به همراه کمک هزینه سفر زیارتی، اهدای بن خرید کتاب و کتابهای نفیس در محل نمایشگاه برای علاقمندان و خریداران کتاب در نظر گرفته شده است.

وی به نقش کتاب و اهمیت آن در زندگی افراد اشاره کرد و گفت: کتاب میراثی ماندگار و عنصری اندیشمند در زندگی بشربوده که در میان همه ابزارهای فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

دبیرانجمن کتابخانه های عمومی آمل، کتاب را حافظ و احیاکننده تفکر و منبع عظیمی برای طالبان علم و حقیقت دانست و افزود: تاریخ هیچ تمدنی خالی از کتاب و کتابت نبوده‌ وهمه فرهنگ‌ها با کتاب آغاز می‌شوند و با کتاب رشد می‌کنند.

نمایشگاه بزرگ کتاب آمل از سوی نمایندگی انتشارات مدرسه در مازندران و با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل در حیاط مدرسه تخریبی فروغ راعی این شهرستان برای بازدید علاقمندان همه روزه صبح وعصر برپا است.

کد مطلب 1487443

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