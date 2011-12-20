به گزارش خبرنگار مهر، افزایش لحظه ای نرخ ارز و مشکلاتی که در مسیر تامین مواد اولیه تولید دارو که از خارج وارد می شود، باعث شده تا صنعت دارویی کشور به نوعی دچار بحران روزمرگی شده و نتواند آن طور که باید در مسیر توسعه کمی و کیفیت تولید دارو گام بردارد. این در حالی است که شواهد امر نشان می دهد حدود 96 درصد داروهای مصرفی در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.

از سوی دیگر، مراجعات بیماران و مردم به داروخانه ها حکایت از این واقعیت دارد که بعد از تهیه دارو نسبت به مبالغی که پرداخته اند به شدت گله مند و معترض هستند به طوریکه عنوان می کنند قیمت دارو گران است. اما مسئولان امر در حوزه دارو نه تنها چنین عقیده ای ندارند که برعکس متفق القول بر این نکته تاکید دارند که قیمت دارو در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خیلی پایین تر است.

دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه در 6 ماهه نخست امسال، داروخانه های کشور با وضعیت ناهنجار اقتصادی مواجه بودند، معتقد است که جامعه داروسازی کشور در سالهای اخیر با فراز و نشیبهای صنفی فراوانی روبرو بوده است به طوریکه در حال حاضر حق فنی داروخانه های از مهمترین مشکلات مطرح در این حوزه است که متاسفانه مورد کم لطفی مسئولین قرار گرفته است.

وی، حق فنی را یک نوع ارزشگذاری نسبی جهت جبران خدمات علمی و مشاوره ای داروسازان دانست و با اعلام اینکه در حال حاضر تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از بیمه ها یکی از مهمترین چالشهای حوزه داروسازی کشور است، گفت: این موضوع اقتصاد داروخانه ها را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین، اگر اقدام عاجلی برای حل این مشکل در نیمه دوم سال صورت نگیرد آثار زیانبار اقتصادی آن گریبان گیر جامعه داروسازی کشور خواهد بود.

از سوی دیگر، دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با اشاره به کاهش درصد فرانشیز بیمار به 10 درصد به جای 30 درصد فعلی، افزایش قیمت دارو و اضافه شدن اقلام دارویی به لیست داروهای تحت پوشش سازمانهای بیمه گر و قائل شدن محدودیت نسخه برای داروخانه های پرفروش از جمله مشکلات داروسازان عنوان کرد و گفت: رفع این مشکلات، کاهش مصرف خودسرانه دارو در کشور، ترغیب هرچه بیشتر بیماران به استفاده از دفترچه بیمه و افزایش گردش مالی داروخانه ها به ازای هر بیمار را در پی دارد.

دکتر شهاب الدین جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه درآمد داروخانه ها کفاف هزینه های آنها را نمی دهد، افزود: در حال حاضر اگر میزان دارو در کشور را به تعداد داروخانه‌ها تقسیم کنیم سالانه هر داروخانه 30 میلیون تومان درآمد دارد که این میزان کفاف هزینه‌های آن را نمی‌کند. البته اگر داروخانه‌های بزرگ را در نظر بگیریم درآمد سالانه برخی داروخانه‌ها حتی به زیر 10 میلیون تومان نیز می‌رسد.

در همین حال، دکتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته که باعث شده صنعت دارویی کشور به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد، می گوید: به همان اندازه که در این ماهها به نرخ ارز اضافه شده به بر قیمت تولید دارو در داخل اثر گذاشته است. چون برخی مواد اولیه داروهای تولید داخل و همچنین تجهیزات مورد نیاز صنعت دارویی از خارج تامین می شود که قیمت ارز بر آن تاثیر مستقیم دارد. ضمن اینکه به دارو متاسفانه نرخ دولتی 1080 تومانی نمی دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو معتقد است که چون گردش مالی در صنعت دارویی ایران روان نیست، وضعیت خوبی ندارد. شرکتهای دارویی به عنوان بنگاههای اقتصادی، سود ده نیستند و به روزمرگی افتاده اند. با این پولها و هزینه ها، شرکتهای دارویی امکان تحقیق و توسعه، بازاریابی و ورود به بازار خارجی را ندارند.

آنچه مسلم است، صنعت دارویی کشور و داروخانه ها دچار بازار پرتلاطم نرخ ارز شده اند که هر ساعت یک نرخ دارد. همین مسئله باعث شده تا نتوانند به اندازه ای که هزینه می کنند، درآمد داشته باشند. بنابراین دچار نوعی روزمرگی شده اند که تبعات آن می تواند زیانبارتر از افزایش چند درصدی قیمت دارو باشد. با این حال، بیماران و مردم در مواجهه مستقیم با داروخانه داران، فقط آنها را مسئول گرانی قیمت دارو می دانند و دیواری کوتاهتر از دیوار داروخانه ها را نمی بینند.

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گزارش از حبیب احسنی پوراصل