دانشجویان پرستاری از طریق فضای مجازی آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی چراغی اظهار کرد: توافقات اولیه درباره راه اندازی آموزش مجازی در رشته پرستاری انجام شده و هم اکنون در مسیر بستر سازی برای راه اندازی این شیوه از آموزش هستیم البته زمان دقیقی نمی توان برای اجرای آن اعلام کرد.

وی ادامه داد: در این شیوه از آموزش یادگیری ترکیبی (آموزش حضوری و الکترونیکی ) مد نظر است و می کوشیم مباحث تئوریک و نظری دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا را با استفاده از فضای مجازی به دانشجویان ارائه دهیم .

رئیس دانشکده پرستاری- مامایی تهران افزود: در کارآموزیها هم تلاش می شود با شیفت های در گردش، آموزشهای بالینی طراحی شود بدین ترتیب که دانشجو در شیفت های صبح،عصر و شب حضور یابد و در دنیای واقعی آموزشی بالینی را فرا گیرد.

چراغی گفت: اساتید نیز برای ارائه آموزش کیفی با شیوه های مختلف تدریس (یاددهی - یادگیری) مانند حل مسئله استفاده از شبیه سازی آشنا می شوند.

وی یاد آور شد: البته راه اندازی آموزش مجازی منوط به آموزش اساتید برای طراحی مولتی مدیا در فضای مجازی و نیز آمادگی کاربران از کامپیوتر و ظرفیتی است که از طریق فضای مجازی ایجاد می شود.

رئیس دانشکده پرستاری - مامایی تهران گفت: تابستان سال آینده نیز کنفرانس و جشنواره ای در خصوص محتوای الکترونیک در آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می شود.