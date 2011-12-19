مصرف برق در همدان 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا تیموری در آیین معارفه مدیر جدید شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ملایر افزود: این امر نشان از همکاری و مشارکت مردم در رعایت الگوی مصرف دارد.

تیموری اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین هدف کاهش تلفات برق از 16 و نیم درصد به کمتر از 10 درصد است.

وی مدیریت درست، استفاده از نیروهای توانمند، بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مدرن، بهره برداری از شبکه های جدید و تعویض شبکه های موجود و ایجاد زیرساخت های لازم را از جمله راهبردهای شرکت توزیع نیروی برق در چشم انداز 20 ساله برشمرد.

تیموری با بیان اینکه سالانه هشت درصد به مصرف برق کشور اضافه می شود، اظهار داشت: ایران در زمره 20 کشور پر مصرف جهان قرار دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان همچنین شهرستان ملایر را یکی از شهرستان های موفق در رعایت الگوی مصرف عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به ساخت پنج هزار مسکن مهر در این شهرستان، شرکت توزیع نیروی برق استان همدان آماده همکاری برای احداث پست برق مسکن مهر ملایر است.

در این آیین غلامرضا یدالهی به عنوان مدیر جدید شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ملایر معرفی و از زحمات ایرج والی زاده تقدیر شد.