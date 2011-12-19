مستند پروین اعتصامی روی میز تدوین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مستند " فصلی از هستی" از جدیدترین آثار تولید شده مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است این فیلم گذر از زندگی و آثار پروین اعتصامی را روایت می کند، که اشعارش ، نوری در فرهنگ اجتماعی دوران استبداد زمانه خویش تلقی می شود.
آنچه در ساختار اصلی این فیلم مستند بازتاب دارد، جوشش درونی شاعرهای است که با برگزیدن واژههای خاص، علیه فقر و بیعدالتی و رنج مردم روزگارش سخن میگفت. او معلم بزرگی بود که میکوشید تا روشنایی، دانایی و خرد را فراراهِ همنوعآنش قرار دهد.
برای تهیه این فیلم، ضمن تحقیق و پژوهش از منابع معتبر، کوشش شده تا کاملترین اطلاعات درباره "پروین اعتصامی" به بیننده انتقال داده شود. ضمن اینکه طرح نکات برجسته زندگی وی در خانه پدریاش (یوسف اعتصام الملک) که هنوز هم پا برجاست، تصویر روشنی از زندگی او در برابر دیدگان تماشاگر امروزی میگشاید.
پرویز نبوی (تصویربردار)، دریا علومی و ندا عبادی (ایفاگر نقشهای کودکی و جوانی شاعره)، روحالله جعفربگلو و حسن شبانکاره (صدابرداران)، آرش قاسمی (صداگذار)، محمد بایسته (تدوینگر)، صدرالدین شجره و بهجت آشتیانی (گویندگان)، محمد بنان (مدیر تولید)، گلی صارمی (طراح صحنه، لباس و چهره پرداز)، هادی فکری (چهرهپرداز) و مروارید کشاورز (عکاس) از دیگر عوامل این فیلم مستند هستند.
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