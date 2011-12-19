وحدت و همکاری حوزه و دانشگاه در مقابل هجوم ارزش های غربی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی یکشنبه شب در اجتماع استادان و دانشجویان در مسجد حضرت قائم دانشگاه سیستان و بلوچستان با تبریک 27 آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: وحدت و همکاری میان این دو نهاد، تنها وحدت فیزیکی و شکلی نیست بلکه یکی شدن در مبانی معرفت شناختی، ارزش های فرهنگی، دغدغه ها و حساسیت های سیاسی و اجتماعی است.

وی گفت: حوزه و دانشگاه در فضای استقلال، دانش و معنویت دو بال پرواز جامعه هستند و در صورتی که این دو در راستای اهداف جامعه گام بردارند وحدت لازم حاصل می شود.

وی افزود: موضوع وحدت حوزه و دانشگاه قبل از انقلاب شکل گرفت که به پاس فعالیت های چشم گیر شهید مفتح در فضای علمی و معرفتی دانشگاه تقویت شد.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: همچنین به برکت انقلاب اسلامی وحدت بین حوزه و دانشگاه در حوزه مباحث فکری و پژوهشی، شکل گرفت و محدودیت ها و مرزهای موجود بین دو این دو کانون علمی برداشته شد.

وی گفت: حوزه و دانشگاه رسالت خویش را در مسائل حکومتی نیز به منصه ظهور رساندند و در حال حاضر دانش آموختگان این دو نهاد به طور کمی و کیفی در سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به مردم خدمات رسانی می کنند.

وی افزود: یکی از ملموس ترین و عینی ترین زمینه های تقارب و همکاری حوزه و دانشگاه اتخاذ شیوه های مشترک آموزشی و پژوهشی است.

آیت الله سلیمانی بیان داشت: همچنین تبادل اطلاعات، تشکیل شبکه های مشترک پژوهشی و اطلاع رسانی، مبادله استاد و مدرس و ایجاد ارتباط سیاسی و فرهنگی می تواند نقش مهمی در همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشد.

وی گفت: امروزه در تمامی حوزه های مسائل حکومتی، اجرایی، تعلیمی و قضایی نقش دانشگاه و حوزه نقش انکار ناپذیری است و در واقع دستگاه حکومت مولود حوزه و دانشگاه است.