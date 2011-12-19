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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

فرامرزی:

پژوهش های اجتماعی بهترین ابزار پیشگیری است

پژوهش های اجتماعی بهترین ابزار پیشگیری است

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی مطالعات و پژوهش های اجتماعی را مهمترین ابزار پیشگیری از آسیب پذیری های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد فرامرزی گفت: پلیس با بهره گیری از نخبگان خود مطالعات وسیعی در حوزه های اجتماعی شروع کرده است.

وی افزود:محققان اجتماعی پلیس با انجام تحقیقات کاربردی در حوزه های مختلف سعی در کشف علل و ریشه یابی جرایم دارند که بدین ترتیب آسیب شناسی علل جرایم به صورت علمی مشخص و برخورد علمی خواهد شد.

وی اظهار داشت: مطالعات انجام گرفته پلیس در حوزه ای اجتماعی جنبه کاربردی دارد و یافته های آن در قالب دستورالعمل ها به واحدهای اجرایی اعلام می شود تا از علل و ریشه های آسیب پذیری در حوزه ماموریتی خود مطلع شوند.

سرهنگ فرامرزی گفت: اطلاع از بسترها و اسباب و علل ونوع جرایم ، فرماندهان را در مقابله با آن توانمند ساخته زمینه لازم برای پیشگیری از وقوع را فراهم نموده آسیب پذیری را کاهش می دهد.

معاون اجتماعی استان همچنین اظهار امیدواری کرد: با همکاری خوب محققان و پژوهشگران سطح استان و استفاده از نتایج علمی مطالعات شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و تهدیدات ناشی از آن باشیم.

کد مطلب 1487494

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