برگزاری 50 دوره آموزش قرآن در شهرها و روستاهای شهرستان جم

حجتالاسلام سید حسین سادات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 50 دوره آموزشی قرآن که در شهرها و روستاهای جم برگزار شده، 35 دوره تخصصی قرآن و 15 دوره عمومی آموزش قرآن بوده است.
وی با اشاره به استقبال خوب جوانان و نوجوانان شهرستان جم از کلاسهای قرآن، ادامه داد: باید در راستای گسترش فعالیتهای قرآنی تلاش بیشتری کنیم و با برگزاری مداوم این دورهها افراد بیشتری را مفاهیم قرآن آشنا کنیم.
رئیس اداره تبلیغات جم اضافه کرد: تجهیز و گسترش خانههای قرآن و تقویت موسسات قرآنی در دستور کار این اداره قرار دارد و امیدواریم با تقویت این نهادها به نتایج بسیار خوبی برسیم.
وی گسترش فرهنگ اصیل قرآنی را از مهمترین و اساسیترین برنامههای تبلیغات اسلامی در شهرستان جم دانست و گفت: در این راستا تلاش فراوانی طی دو سال گذشته صورت گرفته است.
حجتالاسلام سادات به حمایت اداره تبلیغات اسلامی از برنامههای خانههای قرآن اشاره کرد و افزود: امیدواریم با حمایت از چنین نهادهایی بتوانیم سهمی در آموزش قرآن در بین جوانان و نوجوانان داشته باشیم.
وی ادامه داد: برگزاری کلاسهای روخوانی قرآن ، آموزش مفاهیم قرآن و ختم قرآن به همراه ترجمه آیات، از مهمترین برنامههای خانههای قرآن است.
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