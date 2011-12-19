برگزاری 50 دوره آموزش قرآن در شهرها و روستاهای شهرستان جم

حجت‌الاسلام سید حسین سادات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 50 دوره آموزشی قرآن که در شهرها و روستاهای جم برگزار شده، 35 دوره تخصصی قرآن و 15 دوره عمومی آموزش قرآن بوده است.

وی با اشاره به استقبال خوب جوانان و نوجوانان شهرستان جم از کلاسهای قرآن، ادامه داد: باید در راستای گسترش فعالیتهای قرآنی تلاش بیشتری کنیم و با برگزاری مداوم این دوره‌ها افراد بیشتری را مفاهیم قرآن آشنا کنیم.

رئیس اداره تبلیغات جم اضافه کرد: تجهیز و گسترش خانه‌های قرآن و تقویت موسسات قرآنی در دستور کار این اداره قرار دارد و امیدواریم با تقویت این نهادها به نتایج بسیار خوبی برسیم.

وی گسترش فرهنگ اصیل قرآنی را از مهمترین و اساسی‌ترین برنامه‌های تبلیغات اسلامی در شهرستان جم دانست و گفت: در این راستا تلاش فراوانی طی دو سال گذشته صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام سادات به حمایت اداره تبلیغات اسلامی از برنامه‌های خانه‌های قرآن اشاره کرد و افزود: امیدواریم با حمایت از چنین نهادهایی بتوانیم سهمی در آموزش قرآن در بین جوانان و نوجوانان داشته باشیم.

وی ادامه داد: برگزاری کلاسهای روخوانی قرآن ، آموزش مفاهیم قرآن و ختم قرآن به همراه ترجمه آیات، از مهمترین برنامه‌های خانه‌های قرآن است.