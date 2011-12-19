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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

فرشچی موحد:

واحدهای تولیدی همدان باید به سمت برندسازی واحد هدایت شوند

واحدهای تولیدی همدان باید به سمت برندسازی واحد هدایت شوند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: واحدهای تولیدی استان همدان باید به سمت برندسازی واحد هدایت شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فرشچی موحد با بیان اینکه واحدهای صنعتی توجه کافی به مدیریت برندها ندارند، گفت: مدیریت برند از حلقه‌های مفقوده تجارت و فروش در واحدهای صنعتی است.

فرشچی موحد با اشاره به وجود ده‌ها برند در گروه صنایع تبدیلی، اظهار داشت: این در حالی است که امروزه در دنیا شرکت‌ها با تجمیع و ارائه برندهای واحد کار می‌کنند و موفقیت‌های خوبی نیز کسب کرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تاکید کرد: نقش تبلیغات برای معرفی برندها مهم است و باید برای برندها تبلیغات گسترده داشت.

فرشچی موحد تاکید کرد: باید شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را به سمت برندهای واحد سوق داد و با تمرکز بر این موضوع تولید را در پیش گرفت.

کد مطلب 1487520

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