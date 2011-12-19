واحدهای تولیدی همدان باید به سمت برندسازی واحد هدایت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فرشچی موحد با بیان اینکه واحدهای صنعتی توجه کافی به مدیریت برندها ندارند، گفت: مدیریت برند از حلقههای مفقوده تجارت و فروش در واحدهای صنعتی است.
فرشچی موحد با اشاره به وجود دهها برند در گروه صنایع تبدیلی، اظهار داشت: این در حالی است که امروزه در دنیا شرکتها با تجمیع و ارائه برندهای واحد کار میکنند و موفقیتهای خوبی نیز کسب کرده اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تاکید کرد: نقش تبلیغات برای معرفی برندها مهم است و باید برای برندها تبلیغات گسترده داشت.
فرشچی موحد تاکید کرد: باید شرکتها و واحدهای تولیدی را به سمت برندهای واحد سوق داد و با تمرکز بر این موضوع تولید را در پیش گرفت.
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