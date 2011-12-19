به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاو بلاژویچ شامگاه یکشنبه در کنفرانس خبری پیش از مسابقه تیم‌های فوتبال مس کرمان و صبای قم در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، تصریح کرد: بازی‌های حذفی همیشه وی‍ژه‌گی‌های خاص خود را دارد، شکی نیست که صبای قم تیم بسیار خوبی است اما به هیچ عنوان نتیجه قابل پیش بینی نخواهد بود.



وی ادامه داد: صبا با توجه به اینکه در خانه بازی می‌کند و از امکانات و شرایط بهتری برخوردار است می‌خواهد در این دیدار از فرصت میزبانی بهره ببرد اما این مسابقه برای ما هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نمی‌خواهیم به راحتی فرصت صعود به نیمه نهایی را از دست بدهیم.



سرمربی تیم فوتبال مس کرمان اضافه کرد: متاسفانه در این دیدار چند بازیکن خوب و اصلی تیم ما غایب هستند که سرشناس‌ترین آنها کاپیتان ما فرزاد حسین خانی و سنگربان ما ارشاد یوسفی است که در آخرین لحظات این دیدار را از دست دادند.



وی یاد آور شد: من از ویسی و همه مربیان فعال در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شناخت دارم، طبیعی است که هر مربی ابتدا فیلم بازی‌های حریف را می‌بیند و بعد آنالیز دقیقی از عملکرد تیم مقابل خود در هر بازی خواهد داشت که ما نیز این کار را کرده‌ایم.



بلاژویچ تاکید کرد: بازی امروز برای ما بسیار مهم است ما چهار بازیکن خوب خود را نداریم اما این دلیلی بر جدی نگرفتن این دیدار مهم نیست، اکنون که در این مرحله هستیم تا تمام توان می‌جنگیم تا جواز صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی را کسب کنیم.



وی اظهار داشت: در مقایسه بین جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور و مسابقات لیگ برتر طبیعی است که برای ما جام حذفی در اولویت دوم قرار دارد زیرا الان در جدول لیگ برتر وضعیت خوبی نداریم و ما باید به بقا در لیگ برتر بیشتر فکر کنیم ولی اگر در میان پنج تیم بالای جدول مانند صبای قم قرار داشتیم با تمام اطمینان از موفقیت و جدی گرفتن جام حذفی می‌گفتم ولی الان مجبور هستیم با هر شرایطی در دو جام تلاش کنیم.



سرمربی تیم فوتبال مس کرمان عنوان کرد: مردم ایران در دنیا یک پدیده هستند و از اینکه هر کجا که می‌روم آنها نهایت لطف و عنایت را به من دارند بسیار خوشحالم و افتخار می‌کنم که به عنوان یک مربی فوتبال در ایران مشغول فعالیت هستم.



گفتنی است: دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و مس کرمان از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر از ساعت 14:30 دقیقه امروز به قضاوت هدایت‌ الله ممبینی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگارا امام قم برگزار می‌شود و تیمی که بتواند از این دیدار پیروز خارج شود در مرحله نیمه نهایی به مصاف شاهین بوشهر خواهد رفت.

