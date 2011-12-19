برگزاری انتخابات سالم و باشکوه دراولویت کاری مدیران زنجان قرار گیرید

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دولت الکترونیک، انتخابات آینده مجلس را داری حساسیتهای ویژه عنوان کرد و افزود: دشمن در تلاش برای تضعیف میزان حضور مردم در انتخابات است.

احمدی پیروزی کشور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را مایه سرافرازی برای نظام یاد کرد و افزود: در راستای دستیابی به موفقیتهای بیشتر در عرصه فناوری و اطلاعات باید بیشتر از این تلاش شود.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن با اقداماتی که علیه ایران انجام می دهد و با نزدیکی به انتخابات حضور مردم را در انتخابات را پر رنگ تر می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان انتخابات را از مهمترین کارهای سال 90 دانست و افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری انتخابات ستون نظام است و در این راستا باید به این امر توجه جدی شود.

احمدی تاکید کرد: 29 انتخابات در کشور انجام شده و این انتخابات ها تجربه خوبی را برای انتخابات بعدی ایجاد کرده از این رو با سامانه جامع انتخاباتی که در کشور وجود دارد در انتخاباتهای بعدی هم می توان موفق بود.

وی گفت: در انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت 85 درصدی مردم سالم ترین انتخابات برگزار شد و رکورد بی نظیر در تاریخ کشور بوده به همین خاطر انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 90 سالم ترین انتخابات است و مردم حضور گسترده در انتخابات خواهند داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان یادآور شد: انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی برگزار می شود و آموزش لازم به کاربران داده شده و سناریو و مانور طراحی شده است.

احمدی افزود: به فرماندارن، بخشداران و درشهرستانها آموزشهای لازم در راستای اجرای این طرح داده شده است.