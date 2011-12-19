ترکیب جهش ترابری قم و پویا تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این دیدار از ساعت ۱۶ عصر امروز دوشنبه بیست و هشتم آذرماه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود، دو تیم با کسب 12 و 15 امتیاز در مکان های هشتم و دوازدهم لیگ برتر ایستاده اند.



سیدعباس آقاکوچکی سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم در این دیدار از امیرحسین تاتاری، وحید نوروزی آزادمنش، ابراهیم رستمی، حسن امینی، سعید صفرپور چسبی، کریستوفر اجیکا، امیر سامانی قلعه تکی، امیر صباغیان، هومن موحدپور، یاشار شاهمرادی بالینی، رضا شهبازنژاد، شاهرخ علامه نژاد منفرد، مصطفی حسینی و مجید نادری در ترکیب تیمش مقابل تیم بسکتبال پویا تهران بهره می برد.



در کادر تیم بسکتبال جهش ترابری قم محسن نادری به عنوان مدیر تیم، سیدعباس آقاکوچکی به عنوان سرمربی، ابوالفضل آزاد فلاح، سعید روحانی، جواد شهره غلامی به عنوان مربی، محمود حاجی اسماعیلی به عنوان سرپرست و حسن لاچینی به عنوان مربی بدنساز در مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور حضور دارند.



این در حالی است که در ترکیب تیم بسکتبال پویا تهران تیم هشتم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور احسان زرین کار، کوروش نورافزا، علی میرزا آقا بیک، مهرداد سلطانی، علی فروزان، داویت مومجیان، یاشار هادی، رضا هنگام پور، محمدرضا کمال زارع، احمد ضرابیه، محمد خالقی فرد، اسلوبودان آگوچ و یاشار محمدپور برابر تیم بسکتبال جهش ترابری قم صف آرایی می کنند.



همچنین در کادر فنی تیم بسکتبال پویا تهران که در دیدار رفت موفق به شکست تیم بسکتبال جهش ترابری قم شده است، مجید صالحی سرمربی تیم است، اکبر آبکناری مسئولیت آنالیزور تیم را بر عهده دارد، ضمن اینکه افشار نراقی سرپرست این تیم است.



دیدار دو تیم از نخستین هفته دور برگشت لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در شرایطی از ساعت ۱۶ عصر امروز دوشنبه به میزبانی تیم بسکتبال پویا تهران برگزار می شود، در حالی که دو تیم برای چهارمین بار در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور و نهمین بار در تاریخ فعالیت دو باشگاه برابر یکدیگر به میدان می روند زیرا دو تیم در فصل 89-1388 لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور نیز پنج بار در مرحله گروهی و نهایی با یکدیگر دیدار کرده بودند که در مجموع این دیدارها، هفت پیروزی سهم تیم جهش ترابری قم بوده است.



گفتنی است: در آستانه هفته نخست از دور برگشت رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، در جدول رده بندی مسابقات تیم بسکتبال پویا تهران با کسب 15 امتیاز از چهار پیروزری و هفت باخت در رده هشتم ایستاده است و تیم بسکتبال جهش ترابری قم با کسب سه امتیاز کمتر در رده دوازدهم جای دارد.

