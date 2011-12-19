غیبت دو بازیکن مس/ فوتبال کرمان در قم شکست ناپذیر است

سید رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بازی با ذوب آهن اردوی سه روزه ای در را قم برگزار کردیم و بازیکنان روزی دو نوبت تمرین بدنسازی و کار با توپ را برگزار کردند.

هاشمی ادامه داد: این تمرینات با انگیزه فراوان بازیکنان برای شکست صبای قم در خانه اش را انجام دادیم.

وی گفت: بازیکنان ما با تمرینات پرنشاطی که برگزار کردند، آمادگی خوبی برای بازی امروز دارند و امیدواریم با ارائه بازی جوانمردانه و خوب با کسب پیروزی دل مردم و هوادارانمان را به دست آوریم.

هاشمی بیان داشت: هدف مس با ارائه یک بازی قوی و خوب تمام توان خود را برای رایهاابی به مرحله نیم نهایی به کار می گیرد.

مدیر مس کرمان با اشاره به روحیه بالای بازیکنان مس کرمان ابراز داشت: مس کرمان در مقابل صبای قم با تمام قدرت ظاهر شده و آنها را شکست می دهد.

هاشمی گفت: فرزادحسین خانی به دلیل مصدومیت و قاسم دهنوی را به دلیل محرومیت در بازی مقابل صبای قم در اختیار نداریم.

مدیر تیم فوتبال مس کرمان اظهار داشت: در صورت پیروزی احتمالی برابر صبا تمرینات تیم ما پس از 48 ساعت استراحت، برای دیدار با شاهین بوشهر پیگیری خواهد شد.

مس کرمان در نیم فصل اول حال و روز خوبی را پس از رفتن ادینهو ندارد و بازیکنان خارجی این تیم نتوانستند جای وی را بگیرند اما همگان امیدوارند که این تیم با پیروزی مقابل صبا روند ناکامی خود را پس از شکست مقابل ذوب آهن اصفهان پایان دهد و با سه امتیاز به کرمان بازگردد.

